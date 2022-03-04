https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776476650.html

Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса - РИА Новости, 04.03.2022

Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Госдума приняла закон, содержащий комплекс мер по поддержке бизнеса и населения. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:59

2022-03-04T12:59

2022-03-04T13:37

экономика

россия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон, содержащий комплекс мер по поддержке бизнеса и населения.Разработанный правительством документ допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в IT-отрасли до конца 2024 года. Помимо этого, инициатива упрощает процедуру получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму — организации, зарегистрированной за его пределами, достаточно иметь на полуострове филиал или представительство.Помимо этого, Госдума также одобрила закон о кредитных каникулах — эта мера предусматривает отсрочку платежей или уменьшение их размера.Получить их смогут граждане, а также малый и средний бизнес, в том числе и по ипотеке, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года. Условия предоставления каникул следующие:Для их получения необходимо обратиться к кредитору с соответствующим требованием в период с 1 марта по 30 сентября. Правительство также вправе продлить льготный период.Помимо этого, в соответствии с законом о мерах поддержки граждан и бизнеса, расширяются полномочия правительства: в этом году оно сможет своим актом разрешать продолжать деятельность без продления лицензии и разрешения, а также получать эти документы и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых госуслуг. Кроме того, оно сможет освобождать от процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, квалификационного экзамена и продлевать действие квалификационных аттестатов.Федеральное правительство, а также субъекты и муниципалитеты получат право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд. Кабмин также сможет в 2022 году устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.Медицинские организации смогут закупать больше нужных им товаров через электронный запрос котировок, а также по решению учредителей закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке. Фонд социального страхования (ФСС) получит право закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.Кроме того, максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. А лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у единственного поставщика, но только если он не из страны, которая ввела санкции против России.Закон также допускает установление федеральными законами особенностей градостроительной деятельности в 2022 году и продлевает до 1 января возможность получения членами саморегулируемой организации (СРО) займов за счет средств компенсационного фонда этой СРО. Также по принятии закона кабмин в текущем году сможет своим актом устанавливать отдельные особенности регулирования правоотношений в долевом строительстве и упрощать процедуры получения государственных и муниципальных услуг.Эти меры призваны помочь россиянам в условиях нестабильности, возникшей из-за санкций, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

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https://ria.ru/20220304/markirovka-1776451315.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия