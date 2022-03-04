Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/pochta-1776471223.html
"Почта России" возобновила прием отправлений в Молдавию и на Кипр
"Почта России" возобновила прием отправлений в Молдавию и на Кипр - РИА Новости, 04.03.2022
"Почта России" возобновила прием отправлений в Молдавию и на Кипр
"Почта России" возобновляет прием международных отправлений в Молдавию и на Кипр, сообщила компания. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:41
2022-03-04T12:41
в мире
владимир путин
россия
молдавия
кипр
почта россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_eb72cc73e3ea1cc5c98c5b18ef599a66.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Почта России" возобновляет прием международных отправлений в Молдавию и на Кипр, сообщила компания."Почта России" возобновляет прием международных отправлений в Республику Молдову и на Кипр", - говорится в сообщении.Ранее, в понедельник, компания заявила, что не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр по решению принимающих сторон, внутри РФ логистические каналы работали стабильно."Почта России" 24 февраля сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину, а 25 февраля - о приостановке денежных переводов на Украину. Неполученные средства, отправленные после 21 февраля, и комиссию можно вернуть в отделениях компании.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220228/pochta-1775535420.html
https://ria.ru/20210907/onlayn-1748957242.html
россия
молдавия
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_5caaa00d2bc2f3dcefc64c8deaad8305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, молдавия, кипр, почта россии
12:41 04.03.2022
 
"Почта России" возобновила прием отправлений в Молдавию и на Кипр

"Почта России" возобновила прием международных отправлений в Молдавию и на Кипр

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Почта России" возобновляет прием международных отправлений в Молдавию и на Кипр, сообщила компания.
"Почта России" возобновляет прием международных отправлений в Республику Молдову и на Кипр", - говорится в сообщении.
Сотрудница раскладывает посылки в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 12:35
"Почта России" предупредила об увеличении сроков доставки посылок
Ранее, в понедельник, компания заявила, что не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр по решению принимающих сторон, внутри РФ логистические каналы работали стабильно.
"Почта России" 24 февраля сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину, а 25 февраля - о приостановке денежных переводов на Украину. Неполученные средства, отправленные после 21 февраля, и комиссию можно вернуть в отделениях компании.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября 2021, 07:16
В "Почте России" оценили перспективы роста рынка онлайн-торговли в России
 
В миреВладимир ПутинРоссияМолдавияКипрПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала