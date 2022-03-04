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"Почта России" возобновила прием отправлений в Молдавию и на Кипр
"Почта России" возобновила прием отправлений в Молдавию и на Кипр - РИА Новости, 04.03.2022
"Почта России" возобновила прием отправлений в Молдавию и на Кипр
"Почта России" возобновляет прием международных отправлений в Молдавию и на Кипр, сообщила компания. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:41
2022-03-04T12:41
2022-03-04T12:41
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Почта России" возобновляет прием международных отправлений в Молдавию и на Кипр, сообщила компания."Почта России" возобновляет прием международных отправлений в Республику Молдову и на Кипр", - говорится в сообщении.Ранее, в понедельник, компания заявила, что не принимает отправления на Украину, в Молдавию и на Кипр по решению принимающих сторон, внутри РФ логистические каналы работали стабильно."Почта России" 24 февраля сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину, а 25 февраля - о приостановке денежных переводов на Украину. Неполученные средства, отправленные после 21 февраля, и комиссию можно вернуть в отделениях компании.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, молдавия, кипр, почта россии
"Почта России" возобновила прием отправлений в Молдавию и на Кипр
"Почта России" возобновила прием международных отправлений в Молдавию и на Кипр