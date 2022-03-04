https://ria.ru/20220304/pobeda-1776529376.html

Калмыков решил покинуть пост гендиректора "Победы"

Калмыков решил покинуть пост гендиректора "Победы" - РИА Новости, 04.03.2022

Калмыков решил покинуть пост гендиректора "Победы"

Гендиректор лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Андрей Калмыков сообщил, что принял решение уйти из компании. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:28

2022-03-04T15:28

2022-03-04T18:47

экономика

победа (авиакомпания)

россия

андрей калмыков

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Гендиректор лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Андрей Калмыков сообщил, что принял решение уйти из компании."Сегодня – мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора "Победы". Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно" - говорится в письме Калмыкова сотрудникам лоукостера (имеется в распоряжении РИА Новости)."Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы. А вообще я уверен, что однажды мы с вами еще встретимся и полетаем", - написал топ-менеджер.Он также отметил, что компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, кредитные обязательства отсутствуют.В компании в свою очередь сообщили, что Калмыков покинул пост генерального директора "Победы" по своему собственному решению.

https://ria.ru/20220301/pobeda-1775808151.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, победа (авиакомпания), россия, андрей калмыков