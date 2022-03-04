https://ria.ru/20220304/pobeda-1776529376.html
Калмыков решил покинуть пост гендиректора "Победы"
Калмыков решил покинуть пост гендиректора "Победы" - РИА Новости, 04.03.2022
Калмыков решил покинуть пост гендиректора "Победы"
Гендиректор лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Андрей Калмыков сообщил, что принял решение уйти из компании. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:28
2022-03-04T15:28
2022-03-04T18:47
экономика
победа (авиакомпания)
россия
андрей калмыков
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Гендиректор лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Андрей Калмыков сообщил, что принял решение уйти из компании."Сегодня – мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора "Победы". Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно" - говорится в письме Калмыкова сотрудникам лоукостера (имеется в распоряжении РИА Новости)."Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы. А вообще я уверен, что однажды мы с вами еще встретимся и полетаем", - написал топ-менеджер.Он также отметил, что компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, кредитные обязательства отсутствуют.В компании в свою очередь сообщили, что Калмыков покинул пост генерального директора "Победы" по своему собственному решению.
https://ria.ru/20220301/pobeda-1775808151.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, победа (авиакомпания), россия, андрей калмыков
15:28 04.03.2022 (обновлено: 18:47 04.03.2022)
Калмыков решил покинуть пост гендиректора "Победы"
Гендиректор лоукостера "Победа" Калмыков решил покинуть свой пост
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Гендиректор лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Андрей Калмыков сообщил, что принял решение уйти из компании.
"Сегодня – мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора "Победы". Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно" - говорится в письме Калмыкова сотрудникам лоукостера (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Я остаюсь в России
и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы. А вообще я уверен, что однажды мы с вами еще встретимся и полетаем", - написал топ-менеджер.
Он также отметил, что компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, кредитные обязательства отсутствуют.
В компании в свою очередь сообщили, что Калмыков покинул пост генерального директора "Победы" по своему собственному решению.