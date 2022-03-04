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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/plennye-1776438697.html
Москалькова готова участвовать в переговорах по обмену пленными с Украиной
Москалькова готова участвовать в переговорах по обмену пленными с Украиной - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова готова участвовать в переговорах по обмену пленными с Украиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что готова участвовать в обмене удерживаемых лиц с Киевом в любом формате. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:59
2022-03-04T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
красный крест
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что готова участвовать в обмене удерживаемых лиц с Киевом в любом формате."Я обратилась в Красный Крест с просьбой дать поручение Красному Кресту на Украине о посещении пленных и готова участвовать в любом виде и формате в обмене пленных", - сказала Москалькова.Она добавила, что рада завершившимся переговорам по гуманитарным коридорам. "Это первый шаг вперед", - отметила она.
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в мире, россия, украина, красный крест, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр
10:59 04.03.2022 (обновлено: 11:15 04.03.2022)
 
Москалькова готова участвовать в переговорах по обмену пленными с Украиной

Омбудсмен Москалькова готова участвовать в любых переговорах по обмену пленными с Украиной

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что готова участвовать в обмене удерживаемых лиц с Киевом в любом формате.
"Я обратилась в Красный Крест с просьбой дать поручение Красному Кресту на Украине о посещении пленных и готова участвовать в любом виде и формате в обмене пленных", - сказала Москалькова.
Она добавила, что рада завершившимся переговорам по гуманитарным коридорам. "Это первый шаг вперед", - отметила она.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
4 марта, 06:30
Москалькова: на Украине отказались от договоренностей по военнопленным
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаКрасный КрестТатьяна МоскальковаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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