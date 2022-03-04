https://ria.ru/20220304/plennye-1776438697.html

Москалькова готова участвовать в переговорах по обмену пленными с Украиной

Москалькова готова участвовать в переговорах по обмену пленными с Украиной - РИА Новости, 04.03.2022

Москалькова готова участвовать в переговорах по обмену пленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что готова участвовать в обмене удерживаемых лиц с Киевом в любом формате. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:59

2022-03-04T10:59

2022-03-04T11:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

красный крест

татьяна москалькова

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что готова участвовать в обмене удерживаемых лиц с Киевом в любом формате."Я обратилась в Красный Крест с просьбой дать поручение Красному Кресту на Украине о посещении пленных и готова участвовать в любом виде и формате в обмене пленных", - сказала Москалькова.Она добавила, что рада завершившимся переговорам по гуманитарным коридорам. "Это первый шаг вперед", - отметила она.

https://ria.ru/20220304/dogovorennosti-1776407813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, красный крест, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр