https://ria.ru/20220304/plennye-1776438697.html
Москалькова готова участвовать в переговорах по обмену пленными с Украиной
Москалькова готова участвовать в переговорах по обмену пленными с Украиной - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова готова участвовать в переговорах по обмену пленными с Украиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что готова участвовать в обмене удерживаемых лиц с Киевом в любом формате. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:59
2022-03-04T10:59
2022-03-04T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
красный крест
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что готова участвовать в обмене удерживаемых лиц с Киевом в любом формате."Я обратилась в Красный Крест с просьбой дать поручение Красному Кресту на Украине о посещении пленных и готова участвовать в любом виде и формате в обмене пленных", - сказала Москалькова.Она добавила, что рада завершившимся переговорам по гуманитарным коридорам. "Это первый шаг вперед", - отметила она.
https://ria.ru/20220304/dogovorennosti-1776407813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, красный крест, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр
10:59 04.03.2022 (обновлено: 11:15 04.03.2022)
Москалькова готова участвовать в переговорах по обмену пленными с Украиной
Омбудсмен Москалькова готова участвовать в любых переговорах по обмену пленными с Украиной