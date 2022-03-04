Россиянам помогут продлить срок пребывания в Таиланде
Дипмиссия России на Пхукете будет выдавать письма о продлении срока пребывания в стране
© РИА Новости / Максим Анкин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время посадки на самолет компании "Аэрофлот" в аэропорту Пхукета
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Генеральное консульство России на Пхукете приняло решение выдать находящимся в провинции гражданам России писем в адрес Иммиграционной службы о продлении срока их пребывания в стране, об этом сообщается в Телеграм-канале дипмиссии.
"Указанные письма будут выдаваться всем гражданам, нуждающимся в продлении таиландских виз, без исключения", – уточняют дипломаты.
По сообщению Генконсульства, вопрос оформления документов согласован с Управлением иммиграционной службы провинции Пхукет. Решение о сроке продления пребывания граждан будет приниматься таиландской стороной.
О датах и времени обращения в Генконсульство за письмами будет сообщено дополнительно. Для получения писем необходимо иметь оригинал загранпаспорта.
"Указанные письма будут выдаваться всем гражданам, нуждающимся в продлении таиландских виз, без исключения", – уточняют дипломаты.
По сообщению Генконсульства, вопрос оформления документов согласован с Управлением иммиграционной службы провинции Пхукет. Решение о сроке продления пребывания граждан будет приниматься таиландской стороной.
О датах и времени обращения в Генконсульство за письмами будет сообщено дополнительно. Для получения писем необходимо иметь оригинал загранпаспорта.