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Туризм
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Россиянам помогут продлить срок пребывания в Таиланде
Россиянам помогут продлить срок пребывания в Таиланде - РИА Новости, 04.03.2022
Россиянам помогут продлить срок пребывания в Таиланде
Генеральное консульство России на Пхукете приняло решение выдать находящимся в провинции гражданам России писем в адрес Иммиграционной службы о продлении срока... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:35
2022-03-04T11:35
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Генеральное консульство России на Пхукете приняло решение выдать находящимся в провинции гражданам России писем в адрес Иммиграционной службы о продлении срока их пребывания в стране, об этом сообщается в Телеграм-канале дипмиссии."Указанные письма будут выдаваться всем гражданам, нуждающимся в продлении таиландских виз, без исключения", – уточняют дипломаты.По сообщению Генконсульства, вопрос оформления документов согласован с Управлением иммиграционной службы провинции Пхукет. Решение о сроке продления пребывания граждан будет приниматься таиландской стороной.О датах и времени обращения в Генконсульство за письмами будет сообщено дополнительно. Для получения писем необходимо иметь оригинал загранпаспорта.
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туризм, новости - туризм, туристы, пхукет (остров), пхукет (провинция), таиланд, визы
11:35 04.03.2022
 
Россиянам помогут продлить срок пребывания в Таиланде

Дипмиссия России на Пхукете будет выдавать письма о продлении срока пребывания в стране

© РИА Новости / Максим Анкин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время посадки на самолет компании "Аэрофлот" в аэропорту Пхукета
Российские туристы во время посадки на самолет компании Аэрофлот в аэропорту Пхукета - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Анкин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Генеральное консульство России на Пхукете приняло решение выдать находящимся в провинции гражданам России писем в адрес Иммиграционной службы о продлении срока их пребывания в стране, об этом сообщается в Телеграм-канале дипмиссии.

"Указанные письма будут выдаваться всем гражданам, нуждающимся в продлении таиландских виз, без исключения", – уточняют дипломаты.

По сообщению Генконсульства, вопрос оформления документов согласован с Управлением иммиграционной службы провинции Пхукет. Решение о сроке продления пребывания граждан будет приниматься таиландской стороной.

О датах и времени обращения в Генконсульство за письмами будет сообщено дополнительно. Для получения писем необходимо иметь оригинал загранпаспорта.
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