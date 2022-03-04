https://ria.ru/20220304/pkhuket-1776445070.html

Россиянам помогут продлить срок пребывания в Таиланде

Россиянам помогут продлить срок пребывания в Таиланде - РИА Новости, 04.03.2022

Россиянам помогут продлить срок пребывания в Таиланде

Генеральное консульство России на Пхукете приняло решение выдать находящимся в провинции гражданам России писем в адрес Иммиграционной службы о продлении срока... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:35

2022-03-04T11:35

2022-03-04T11:35

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

пхукет (остров)

пхукет (провинция)

таиланд

визы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569898516_0:476:2727:2010_1920x0_80_0_0_de02c555a20caae54491de12b5f3cab0.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Генеральное консульство России на Пхукете приняло решение выдать находящимся в провинции гражданам России писем в адрес Иммиграционной службы о продлении срока их пребывания в стране, об этом сообщается в Телеграм-канале дипмиссии."Указанные письма будут выдаваться всем гражданам, нуждающимся в продлении таиландских виз, без исключения", – уточняют дипломаты.По сообщению Генконсульства, вопрос оформления документов согласован с Управлением иммиграционной службы провинции Пхукет. Решение о сроке продления пребывания граждан будет приниматься таиландской стороной.О датах и времени обращения в Генконсульство за письмами будет сообщено дополнительно. Для получения писем необходимо иметь оригинал загранпаспорта.

https://ria.ru/20220304/tailand-1776442716.html

пхукет (остров)

пхукет (провинция)

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, пхукет (остров), пхукет (провинция), таиланд, визы