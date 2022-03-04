https://ria.ru/20220304/peskov-1776519483.html

В Кремле призвали деятелей культуры объединяться вокруг президента

В Кремле призвали деятелей культуры объединяться вокруг президента - РИА Новости, 04.03.2022

В Кремле призвали деятелей культуры объединяться вокруг президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди российских деятелей культуры много тех, кто поддерживает действия РФ на Украине, есть и те, кто... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:57

2022-03-04T14:57

2022-03-04T15:38

россия

общество

дмитрий песков

владимир путин

украина

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди российских деятелей культуры много тех, кто поддерживает действия РФ на Украине, есть и те, кто недопонимает суть происходящего, но сейчас всем необходимо объединиться вокруг главы государства Владимира Путина."Да, действительно, там жаркие идут дебаты среди представителей культуры. Очень много тех, кто поддерживают президента, искренне поддерживают президента. Есть те, кто до конца недопонимают суть происходящего. Но это не значит, что их надо антагонизировать, им надо просто терпеливо объяснять. И сейчас, наверное, не время разделяться. Сейчас время нам всем объединяться и всем быть вместе. И объединяться, конечно же, вокруг нашего президента", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220304/putin-1776528340.html

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, дмитрий песков, владимир путин, украина