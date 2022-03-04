14:57 04.03.2022 (обновлено: 15:38 04.03.2022)
В Кремле призвали деятелей культуры объединяться вокруг президента
Песков призвал деятелей культуры объединяться вокруг президента
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди российских деятелей культуры много тех, кто поддерживает действия РФ на Украине, есть и те, кто недопонимает суть происходящего, но сейчас всем необходимо объединиться вокруг главы государства Владимира Путина.
"Да, действительно, там жаркие идут дебаты среди представителей культуры. Очень много тех, кто поддерживают президента, искренне поддерживают президента. Есть те, кто до конца недопонимают суть происходящего. Но это не значит, что их надо антагонизировать, им надо просто терпеливо объяснять. И сейчас, наверное, не время разделяться. Сейчас время нам всем объединяться и всем быть вместе. И объединяться, конечно же, вокруг нашего президента", - сказал Песков журналистам.