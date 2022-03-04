https://ria.ru/20220304/peregovory-1776587170.html

Путин и Шольц обсудили развитие ситуации на Украине

Путин и Шольц обсудили развитие ситуации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Путин и Шольц обсудили развитие ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили развитие ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:47

2022-03-04T18:47

2022-03-04T18:53

украина

обострение ситуации в днр и лнр

россия

германия

владимир путин

олаф шольц

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили развитие ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. Продолжено обсуждение развития ситуации на Украине", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, германия, владимир путин, олаф шольц, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф