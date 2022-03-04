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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Берлин заявил, что Путин информировал Шольца о переговорах с Украиной
Берлин заявил, что Путин информировал Шольца о переговорах с Украиной - РИА Новости, 04.03.2022
Берлин заявил, что Путин информировал Шольца о переговорах с Украиной
Владимир Путин во время телефонного разговора сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что третий раунд переговоров с украинской стороной запланирован на выходные. Об РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:36
2022-03-04T18:52
германия
олаф шольц
владимир путин
россия
украина
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время телефонного разговора сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что третий раунд переговоров с украинской стороной запланирован на выходные. Об этом рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Беседа лидеров продолжалась около часа. По словам Хебештрайта, они "обменялись своими различающимися позициями"."Канцлер высказал свою большую обеспокоенность. Несколько дней с Украины поступают плохие кадры и новости", — заявил представитель немецкого кабмина журналистам.Шольц призвал российское руководство "немедленно прекратить все боевые действия", а также обеспечить гуманитарный доступ в эти районы."Путин и Шольц договорились вскоре провести новые переговоры", — добавил Хебештрайт.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На этой неделе Москва и Киев провели два раунда переговоров. Накануне стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном временном прекращении боевых действий в этом секторе. Стороны создали рабочую группу по этому вопросу.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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германия
россия
украина
донецкая народная республика
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германия, олаф шольц, владимир путин, россия, украина, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика
17:36 04.03.2022 (обновлено: 18:52 04.03.2022)
 
Берлин заявил, что Путин информировал Шольца о переговорах с Украиной

Кабмин ФРГ заявил, что Путин информировал Шольца о третьем раунде переговоров с Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии
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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время телефонного разговора сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что третий раунд переговоров с украинской стороной запланирован на выходные. Об этом рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Беседа лидеров продолжалась около часа. По словам Хебештрайта, они "обменялись своими различающимися позициями".
"Канцлер высказал свою большую обеспокоенность. Несколько дней с Украины поступают плохие кадры и новости", — заявил представитель немецкого кабмина журналистам.
Шольц призвал российское руководство "немедленно прекратить все боевые действия", а также обеспечить гуманитарный доступ в эти районы.
"Путин и Шольц договорились вскоре провести новые переговоры", — добавил Хебештрайт.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Киеве уверены в серьезном восприятии Россией переговоров с Украиной
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На этой неделе Москва и Киев провели два раунда переговоров. Накануне стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном временном прекращении боевых действий в этом секторе. Стороны создали рабочую группу по этому вопросу.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГерманияОлаф ШольцВладимир ПутинРоссияУкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЛуганская Народная Республика
 
 
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