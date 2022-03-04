https://ria.ru/20220304/peregovory-1776568287.html

Берлин заявил, что Путин информировал Шольца о переговорах с Украиной

Берлин заявил, что Путин информировал Шольца о переговорах с Украиной - РИА Новости, 04.03.2022

Берлин заявил, что Путин информировал Шольца о переговорах с Украиной

Владимир Путин во время телефонного разговора сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что третий раунд переговоров с украинской стороной запланирован на выходные. Об РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:36

2022-03-04T17:36

2022-03-04T18:52

германия

олаф шольц

владимир путин

россия

украина

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время телефонного разговора сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что третий раунд переговоров с украинской стороной запланирован на выходные. Об этом рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Беседа лидеров продолжалась около часа. По словам Хебештрайта, они "обменялись своими различающимися позициями"."Канцлер высказал свою большую обеспокоенность. Несколько дней с Украины поступают плохие кадры и новости", — заявил представитель немецкого кабмина журналистам.Шольц призвал российское руководство "немедленно прекратить все боевые действия", а также обеспечить гуманитарный доступ в эти районы."Путин и Шольц договорились вскоре провести новые переговоры", — добавил Хебештрайт.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На этой неделе Москва и Киев провели два раунда переговоров. Накануне стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном временном прекращении боевых действий в этом секторе. Стороны создали рабочую группу по этому вопросу.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/peregovory-1776558945.html

германия

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

германия, олаф шольц, владимир путин, россия, украина, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика