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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/peregovory-1776563260.html
В Киеве заявили о готовности к третьему этапу переговоров с Россией
В Киеве заявили о готовности к третьему этапу переговоров с Россией - РИА Новости, 04.03.2022
В Киеве заявили о готовности к третьему этапу переговоров с Россией
Украина готова к переговорам с Россией в любое время, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:18
2022-03-04T17:51
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина готова к переговорам с Россией в любое время, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Для того, чтобы не убивали людей, мы готовы ехать (на переговоры - ред.) в любое время и работать дальше", - сказал Подоляк на брифинге. "Третий этап может быть или завтра, или послезавтра. Мы в постоянном контакте, мы на прямой связи"."Обмен пленными - это одна из опций переговоров", - добавил он.В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, россия, в мире
17:18 04.03.2022 (обновлено: 17:51 04.03.2022)
 
В Киеве заявили о готовности к третьему этапу переговоров с Россией

Советник офиса Зеленского Подоляк: Киев готов к третьему этапу переговоров с Россией

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина готова к переговорам с Россией в любое время, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Для того, чтобы не убивали людей, мы готовы ехать (на переговоры - ред.) в любое время и работать дальше", - сказал Подоляк на брифинге. "Третий этап может быть или завтра, или послезавтра. Мы в постоянном контакте, мы на прямой связи".
"Обмен пленными - это одна из опций переговоров", - добавил он.
В Беловежской пуще на территории Белоруссии 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле считают, что переговоры России и Украины должны "вестись в тишине"
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
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