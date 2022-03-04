https://ria.ru/20220304/peregovory-1776522354.html

В Кремле считают, что переговоры России и Украины должны "вестись в тишине"

В Кремле считают, что переговоры России и Украины должны "вестись в тишине" - РИА Новости, 04.03.2022

В Кремле считают, что переговоры России и Украины должны "вестись в тишине"

В Кремле убеждены, что переговоры делегаций РФ и Украины должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки, сказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:05

2022-03-04T15:05

2022-03-04T16:28

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Кремле убеждены, что переговоры делегаций РФ и Украины должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Второй раунд переговоров России и Украины состоялся в четверг в Брестской области."И еще раз повторяем, убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки", - подчеркнул Песков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/razgovor-1776521174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, дмитрий песков, в мире, донецкая народная республика