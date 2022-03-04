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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/peregovory-1776522354.html
В Кремле считают, что переговоры России и Украины должны "вестись в тишине"
В Кремле считают, что переговоры России и Украины должны "вестись в тишине" - РИА Новости, 04.03.2022
В Кремле считают, что переговоры России и Украины должны "вестись в тишине"
В Кремле убеждены, что переговоры делегаций РФ и Украины должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки, сказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:05
2022-03-04T16:28
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
дмитрий песков
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Кремле убеждены, что переговоры делегаций РФ и Украины должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Второй раунд переговоров России и Украины состоялся в четверг в Брестской области."И еще раз повторяем, убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки", - подчеркнул Песков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
украина
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россия, украина, дмитрий песков, в мире, донецкая народная республика
15:05 04.03.2022 (обновлено: 16:28 04.03.2022)
 
В Кремле считают, что переговоры России и Украины должны "вестись в тишине"

Пресс-секретарь Песков заявил, что переговоры России и Украины необходимо вести в тишине

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Кремле убеждены, что переговоры делегаций РФ и Украины должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Второй раунд переговоров России и Украины состоялся в четверг в Брестской области.
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"И еще раз повторяем, убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки", - подчеркнул Песков.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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