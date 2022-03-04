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Арестович рассказал о ходе переговоров с Россией
Арестович рассказал о ходе переговоров с Россией - РИА Новости, 04.03.2022
Арестович рассказал о ходе переговоров с Россией
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на переговорах с РФ главным вопросом стало неразмещение отдельных видов вооружений, а не РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:19
2022-03-04T12:19
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на переговорах с РФ главным вопросом стало неразмещение отдельных видов вооружений, а не денацификация."Они уже прекратили говорить о денацификации, сейчас главное - неразмещение на Украине отдельных видов наступательного вооружения", - приводит слова Арестовича украинские издание "Страна.ua".Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776361914.html
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776319495.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
12:19 04.03.2022
 
Арестович рассказал о ходе переговоров с Россией

В Киеве заявили, что темой переговоров с Россией стало неразмещение отдельных видов оружия

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Алексей Арестович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на переговорах с РФ главным вопросом стало неразмещение отдельных видов вооружений, а не денацификация.
"Они уже прекратили говорить о денацификации, сейчас главное - неразмещение на Украине отдельных видов наступательного вооружения", - приводит слова Арестовича украинские издание "Страна.ua".
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Подоляк: Россия и Украина договорились продолжить переговоры
Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД заявил о готовности к переговорам с Украиной
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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