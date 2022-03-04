https://ria.ru/20220304/peregovory-1776464006.html

Арестович рассказал о ходе переговоров с Россией

Арестович рассказал о ходе переговоров с Россией - РИА Новости, 04.03.2022

Арестович рассказал о ходе переговоров с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на переговорах с РФ главным вопросом стало неразмещение отдельных видов вооружений, а не РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:19

2022-03-04T12:19

2022-03-04T12:19

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на переговорах с РФ главным вопросом стало неразмещение отдельных видов вооружений, а не денацификация."Они уже прекратили говорить о денацификации, сейчас главное - неразмещение на Украине отдельных видов наступательного вооружения", - приводит слова Арестовича украинские издание "Страна.ua".Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776361914.html

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776319495.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф