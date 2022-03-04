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Киргизия приветствовала переговоры между Россией и Украиной
Киргизия приветствовала переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 04.03.2022
Киргизия приветствовала переговоры между Россией и Украиной
Бишкек выступает за прекращение конфликта на Украине и приветствует переговоры между Москвой и Киевом, сообщает пресс-служба МИД Киргизии. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T07:57
2022-03-04T07:57
в мире
россия
украина
мид киргизии
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БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Бишкек выступает за прекращение конфликта на Украине и приветствует переговоры между Москвой и Киевом, сообщает пресс-служба МИД Киргизии.Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.По словам представителя МИД Киргизии, посольство Украины в Бишкеке работает, осуществляя свою повседневную деятельность. "Третьего марта состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбека Молдогазиева с послом Украины Валерием Жовтенко, в ходе которого был обсужден ряд вопросов, включая складывающуюся ситуацию на Украине", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.Уточняется, что киргизское посольство в Киеве также продолжает работу. "Посольство в Украине находится на постоянной связи с нашими гражданами, несмотря на сложную и опасную обстановку в стране. В настоящее время приоритетным вопросом деятельности нашего посольства остается эвакуация граждан, желающих покинуть территорию Украины", - отметили в киргизском МИД.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, украина, мид киргизии
07:57 04.03.2022
 
Киргизия приветствовала переговоры между Россией и Украиной

МИД Киргизии приветствовал переговоры между Россией и Украиной

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
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БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Бишкек выступает за прекращение конфликта на Украине и приветствует переговоры между Москвой и Киевом, сообщает пресс-служба МИД Киргизии.
"Кыргызстан выступал и выступает за прекращение военного конфликта (на Украине - ред.) и его мирное разрешение исключительно политико-дипломатическими методами во избежание дальнейших жертв и разрушений в рамках общепризнанных принципов и норм международного права, а также приветствует начало переговоров по мирному урегулированию конфликта", - заявил представитель МИД.
Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
По словам представителя МИД Киргизии, посольство Украины в Бишкеке работает, осуществляя свою повседневную деятельность. "Третьего марта состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбека Молдогазиева с послом Украины Валерием Жовтенко, в ходе которого был обсужден ряд вопросов, включая складывающуюся ситуацию на Украине", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Уточняется, что киргизское посольство в Киеве также продолжает работу. "Посольство в Украине находится на постоянной связи с нашими гражданами, несмотря на сложную и опасную обстановку в стране. В настоящее время приоритетным вопросом деятельности нашего посольства остается эвакуация граждан, желающих покинуть территорию Украины", - отметили в киргизском МИД.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Подоляк: Россия и Украина договорились продолжить переговоры
 
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