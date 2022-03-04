https://ria.ru/20220304/peregovory-1776412180.html

Киргизия приветствовала переговоры между Россией и Украиной

Киргизия приветствовала переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 04.03.2022

Киргизия приветствовала переговоры между Россией и Украиной

Бишкек выступает за прекращение конфликта на Украине и приветствует переговоры между Москвой и Киевом, сообщает пресс-служба МИД Киргизии. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T07:57

2022-03-04T07:57

2022-03-04T07:57

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БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Бишкек выступает за прекращение конфликта на Украине и приветствует переговоры между Москвой и Киевом, сообщает пресс-служба МИД Киргизии.Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.По словам представителя МИД Киргизии, посольство Украины в Бишкеке работает, осуществляя свою повседневную деятельность. "Третьего марта состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбека Молдогазиева с послом Украины Валерием Жовтенко, в ходе которого был обсужден ряд вопросов, включая складывающуюся ситуацию на Украине", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.Уточняется, что киргизское посольство в Киеве также продолжает работу. "Посольство в Украине находится на постоянной связи с нашими гражданами, несмотря на сложную и опасную обстановку в стране. В настоящее время приоритетным вопросом деятельности нашего посольства остается эвакуация граждан, желающих покинуть территорию Украины", - отметили в киргизском МИД.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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