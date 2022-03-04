https://ria.ru/20220304/pensii-1776476802.html
Госдума приняла закон о праве правительства оперативно повышать пенсии
Госдума приняла закон о праве правительства оперативно повышать пенсии - РИА Новости, 04.03.2022
Госдума приняла закон о праве правительства оперативно повышать пенсии
Госдума приняла проект о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:00
2022-03-04T13:00
2022-03-04T14:15
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла проект о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии.Также кабмин сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.Одновременно расширяются полномочия правительства на 2022 год. В частности, оно сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума в целом по России на душу населения и по основным социально-демографическим группам.Кроме того, кабмин будет вправе устанавливать особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, поддержки населения, а также предоставления в рамках такой помощи социальных услуг, гарантий и выплат.Помимо этого, правительство сможет устанавливать особенности обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В том числе — продлевать сроки уплаты страховых взносов и дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей. Кабмин также будет вправе устанавливать в 2022 году особенности правового регулирования трудовых отношений, отношений в области содействия занятости населения с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Еще правительство сможет устанавливать особенности осуществления деятельности в связи с созданием туристических объектов и обеспечивающей их инфраструктуры.
https://ria.ru/20220215/pensiya-1772814168.html
https://ria.ru/20220122/pensiya-1769014998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, правительство рф
13:00 04.03.2022 (обновлено: 14:15 04.03.2022)
Госдума приняла закон о праве правительства оперативно повышать пенсии
Госдума приняла закон, дающий правительству право оперативно повышать пенсии
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Госдума приняла проект о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии.
Также кабмин
сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Одновременно расширяются полномочия правительства на 2022 год. В частности, оно сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума в целом по России
на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Кроме того, кабмин будет вправе устанавливать особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, поддержки населения, а также предоставления в рамках такой помощи социальных услуг, гарантий и выплат.
Помимо этого, правительство сможет устанавливать особенности обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В том числе — продлевать сроки уплаты страховых взносов и дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей.
Кабмин также будет вправе устанавливать в 2022 году особенности правового регулирования трудовых отношений, отношений в области содействия занятости населения с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Еще правительство сможет устанавливать особенности осуществления деятельности в связи с созданием туристических объектов и обеспечивающей их инфраструктуры.