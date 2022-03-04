Масленица встречается с Наврузом в Пекине
© Фото : Русский дом в Пекине / ВКонтактеУчастники встречи "Чуньцзе, Масленица, Навруз – Вестники весны" в Русском доме в Пекине
МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". На этой неделе в Российском культурном центре в Пекине состоялось культурно-гастрономическое мероприятие "Чуньцзе, Масленица, Навруз – вестники весны", в ходе которого гости отправили друг другу искренние пожелания, насладились народными песнями и танцами, а также отведали неотъемлемый гастрономический атрибут Масленицы – русские блины.
В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, советник-посланник посольства России в Китае Дмитрий Лукьянцев, посол Таджикистана в Китае Саидзода Зохир Озод, представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и диппредставители других стран в Китае.
Чжан Мин отметил, что празднование трёх ярких праздников, символизирующих мир, дружбу, согласие и взаимопонимание, созвучно принципам "Шанхайского духа". Чжан Мин также сказал, что в основе этих праздников лежит принцип единения человека и природы.
В этом году Масленичная неделя у православных началась 27 февраля, а Навруз, который в переводе с фарси означает "новый день", отмечается 21 марта, в день весеннего равноденствия.