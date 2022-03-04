https://ria.ru/20220304/pekin-1776474203.html

Масленица встречается с Наврузом в Пекине

Масленица встречается с Наврузом в Пекине - РИА Новости, 04.03.2022

Масленица встречается с Наврузом в Пекине

На этой неделе в Российском культурном центре в Пекине состоялось культурно-гастрономическое мероприятие "Чуньцзе, Масленица, Навруз – вестники весны", в ходе... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:07

2022-03-04T13:07

2022-03-04T13:07

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МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". На этой неделе в Российском культурном центре в Пекине состоялось культурно-гастрономическое мероприятие "Чуньцзе, Масленица, Навруз – вестники весны", в ходе которого гости отправили друг другу искренние пожелания, насладились народными песнями и танцами, а также отведали неотъемлемый гастрономический атрибут Масленицы – русские блины.В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, советник-посланник посольства России в Китае Дмитрий Лукьянцев, посол Таджикистана в Китае Саидзода Зохир Озод, представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и диппредставители других стран в Китае.Чжан Мин отметил, что празднование трёх ярких праздников, символизирующих мир, дружбу, согласие и взаимопонимание, созвучно принципам "Шанхайского духа". Чжан Мин также сказал, что в основе этих праздников лежит принцип единения человека и природы.В этом году Масленичная неделя у православных началась 27 февраля, а Навруз, который в переводе с фарси означает "новый день", отмечается 21 марта, в день весеннего равноденствия.

https://ria.ru/20220228/avtomobili-1775580888.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, навруз, масленица