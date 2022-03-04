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Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курил
Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курил - РИА Новости, 04.03.2022
Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курил
Президент России Владимир Путин пообещал обязательно завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:17
2022-03-04T14:17
россия
курильские острова
общество
владимир путин
сахалин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обязательно завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов."Обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов. Уверен, наши предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с поставленными задачами", - сказал он на церемонии поднятия флага России на пароме "Маршал Рокоссовский".
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россия
курильские острова
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россия, курильские острова, общество, владимир путин, сахалин
14:17 04.03.2022
 
Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курил

Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обязательно завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов.
"Обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов. Уверен, наши предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с поставленными задачами", - сказал он на церемонии поднятия флага России на пароме "Маршал Рокоссовский".
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