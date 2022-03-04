https://ria.ru/20220304/paromy-1776501230.html

Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курил

Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курил - РИА Новости, 04.03.2022

Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курил

Президент России Владимир Путин пообещал обязательно завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:17

2022-03-04T14:17

2022-03-04T14:17

россия

курильские острова

общество

владимир путин

сахалин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обязательно завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов."Обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов. Уверен, наши предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с поставленными задачами", - сказал он на церемонии поднятия флага России на пароме "Маршал Рокоссовский".

https://ria.ru/20220119/most-1768481026.html

россия

курильские острова

сахалин

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, курильские острова, общество, владимир путин, сахалин