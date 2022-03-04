https://ria.ru/20220304/paromy-1776501230.html
Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курил
Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курил - РИА Новости, 04.03.2022
Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курил
Президент России Владимир Путин пообещал обязательно завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:17
2022-03-04T14:17
2022-03-04T14:17
россия
курильские острова
общество
владимир путин
сахалин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обязательно завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов."Обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов. Уверен, наши предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с поставленными задачами", - сказал он на церемонии поднятия флага России на пароме "Маршал Рокоссовский".
https://ria.ru/20220119/most-1768481026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курильские острова, общество, владимир путин, сахалин
Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курил
Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курильских островов