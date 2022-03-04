https://ria.ru/20220304/pandemiya-1776407413.html
ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы, заявил инфекционист
ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы, заявил инфекционист - РИА Новости, 04.03.2022
ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы, заявил инфекционист
В ближайшие несколько лет вряд ли будет объявлено о завершении пандемии короонавируса, заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T06:20
2022-03-04T06:20
2022-03-04T06:20
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В ближайшие несколько лет вряд ли будет объявлено о завершении пандемии короонавируса, заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он пояснил, что есть, например, пандемия туберкулеза, с которой давно борятся, но она никуда не уходит, так же останется и пандемия коронавируса, заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет.За последние сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекций, выявлено 93 026 случаев COVID-19. В Москве, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, эпидемиологическая ситуация приходит в норму, поэтому прекращается использование QR-кодов, отменяются все ограничения на посещения общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.
https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776398585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы, заявил инфекционист
Инфекционист Тимаков заявил, что ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы