https://ria.ru/20220304/pandemiya-1776407413.html

ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы, заявил инфекционист

ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы, заявил инфекционист - РИА Новости, 04.03.2022

ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие годы, заявил инфекционист

В ближайшие несколько лет вряд ли будет объявлено о завершении пандемии короонавируса, заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T06:20

2022-03-04T06:20

2022-03-04T06:20

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В ближайшие несколько лет вряд ли будет объявлено о завершении пандемии короонавируса, заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он пояснил, что есть, например, пандемия туберкулеза, с которой давно борятся, но она никуда не уходит, так же останется и пандемия коронавируса, заболеваемость будет то больше, то меньше, но вирус никуда не уйдет.За последние сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекций, выявлено 93 026 случаев COVID-19. В Москве, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, эпидемиологическая ситуация приходит в норму, поэтому прекращается использование QR-кодов, отменяются все ограничения на посещения общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20220304/koronavirus-1776398585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19