https://ria.ru/20220304/panasonic-1776464488.html

Panasonic останавливает торговые операции с Россией

Panasonic останавливает торговые операции с Россией - РИА Новости, 04.03.2022

Panasonic останавливает торговые операции с Россией

Японский производитель электроники компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией, об этом компания сообщила в заявлении на своем официальном сайте. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:20

2022-03-04T12:20

2022-03-04T13:09

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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Японский производитель электроники компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией, об этом компания сообщила в заявлении на своем официальном сайте."Исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров, группа в принципе прекращает (торговые) операции с Россией", - говорится в заявлении.Компания сообщила также, что направляет 20 миллионов иен (около 200 тысяч долларов) на помощь беженцам в польский Красный Крест и для оказания помощи внутри Украины в неправительственную организацию Peace Winds Japan.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220304/moller-maersk-1776446098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, panasonic corporation, россия, владимир путин, сша