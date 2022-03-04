Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/panasonic-1776464488.html
Panasonic останавливает торговые операции с Россией
Panasonic останавливает торговые операции с Россией - РИА Новости, 04.03.2022
Panasonic останавливает торговые операции с Россией
Японский производитель электроники компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией, об этом компания сообщила в заявлении на своем официальном сайте. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:20
2022-03-04T13:09
в мире
panasonic corporation
россия
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776466943_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_7039141f3707a09c2245bcda63b037fb.jpg
ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Японский производитель электроники компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией, об этом компания сообщила в заявлении на своем официальном сайте."Исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров, группа в принципе прекращает (торговые) операции с Россией", - говорится в заявлении.Компания сообщила также, что направляет 20 миллионов иен (около 200 тысяч долларов) на помощь беженцам в польский Красный Крест и для оказания помощи внутри Украины в неправительственную организацию Peace Winds Japan.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220304/moller-maersk-1776446098.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776466943_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_4574ee0fa8368d6d502119af7ac28daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, panasonic corporation, россия, владимир путин, сша
12:20 04.03.2022 (обновлено: 13:09 04.03.2022)
 
Panasonic останавливает торговые операции с Россией

Японский производитель электроники Panasonic останавливает торговые операции с Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтенд компании Panasonic
Стенд компании Panasonic - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Стенд компании Panasonic
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Японский производитель электроники компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией, об этом компания сообщила в заявлении на своем официальном сайте.
"Исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров, группа в принципе прекращает (торговые) операции с Россией", - говорится в заявлении.
Компания сообщила также, что направляет 20 миллионов иен (около 200 тысяч долларов) на помощь беженцам в польский Красный Крест и для оказания помощи внутри Украины в неправительственную организацию Peace Winds Japan.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:26
Moller-Maersk прекратит поставки в некоторые российские города
 
В миреPanasonic CorporationРоссияВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала