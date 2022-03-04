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Запад не дал адекватной оценки происходящему на Украине, заявило Минобороны

Запад не дал адекватной оценки происходящему на Украине, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

Запад не дал адекватной оценки происходящему на Украине, заявило Минобороны

Запад до сих пор не дал адекватную оценку происходящей на Украине гуманитарной катастрофы, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:17

2022-03-04T15:17

2022-03-04T15:17

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская аэс

обсе

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Запад до сих пор не дал адекватную оценку происходящей на Украине гуманитарной катастрофы, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."К сожалению, адекватной оценки происходящему ни коллективный Запад, ни Организация объединенных наций, ни ОБСЕ и другие международные организации до настоящего времени так и не дали. В сложившейся обстановке напрашивается вопрос к мировому сообществу: "Как долго миллионы мирных жителей Украины и тысячи иностранных граждан будут находиться в условиях страха и унижения? Сколько из них должны умереть от рук нацистов прежде, чем цивилизованный мир откроет на все это глаза?" - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет. Согласно заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.На утро 3 марта, поражено более 1,6 тысячи объектов, уничтожено 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники противника. Взята под контроль территория вокруг законсервированной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет был разблокирован Северо-Крымский канал. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1 597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская аэс, обсе, вооруженные силы рф, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)