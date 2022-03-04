https://ria.ru/20220304/osipov-1776415692.html

Глава Забайкалья принес соболезнования из-за гибели на Украине читинца

Глава Забайкалья принес соболезнования из-за гибели на Украине читинца - РИА Новости, 04.03.2022

Глава Забайкалья принес соболезнования из-за гибели на Украине читинца

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес соболезнования родным и близким погибшего на Украине военнослужащего из Читы Ильи Бульдина, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:42

2022-03-04T08:42

2022-03-04T08:42

обострение ситуации в днр и лнр

забайкальский край

общество

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735270234_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_221fcba59ad0c36d26e62880fa508bb2.jpg

ЧИТА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес соболезнования родным и близким погибшего на Украине военнослужащего из Читы Ильи Бульдина, сообщили в пресс-службе правительства региона."Дорогие забайкальцы. Сегодня мы отдаем долг почета и уважения нашему земляку, стрелку Илье Бульдину, отдавшему жизнь за нас с вами и за будущее наших детей при проведении военной спецоперации на Украине. Приносим соболезнования родным и близким, разделяем печаль вашей утраты. Мы с вами", - сказал Осипов.Он также напомнил о значении взаимопомощи и поддержки для всех: "Дорогие земляки. Помните, мы все - одна семья. Нам, многим из нас, практически каждому сегодня нужна поддержка, помощь, участие. Оглянитесь. Вовремя заметьте, кому сейчас нужна помощь. Проявите участие, пожалуйста".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

забайкальский край

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

забайкальский край, общество, россия, украина