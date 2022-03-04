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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/osipov-1776415692.html
Глава Забайкалья принес соболезнования из-за гибели на Украине читинца
Глава Забайкалья принес соболезнования из-за гибели на Украине читинца - РИА Новости, 04.03.2022
Глава Забайкалья принес соболезнования из-за гибели на Украине читинца
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес соболезнования родным и близким погибшего на Украине военнослужащего из Читы Ильи Бульдина, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:42
2022-03-04T08:42
обострение ситуации в днр и лнр
забайкальский край
общество
россия
украина
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ЧИТА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес соболезнования родным и близким погибшего на Украине военнослужащего из Читы Ильи Бульдина, сообщили в пресс-службе правительства региона."Дорогие забайкальцы. Сегодня мы отдаем долг почета и уважения нашему земляку, стрелку Илье Бульдину, отдавшему жизнь за нас с вами и за будущее наших детей при проведении военной спецоперации на Украине. Приносим соболезнования родным и близким, разделяем печаль вашей утраты. Мы с вами", - сказал Осипов.Он также напомнил о значении взаимопомощи и поддержки для всех: "Дорогие земляки. Помните, мы все - одна семья. Нам, многим из нас, практически каждому сегодня нужна поддержка, помощь, участие. Оглянитесь. Вовремя заметьте, кому сейчас нужна помощь. Проявите участие, пожалуйста".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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забайкальский край, общество, россия, украина
08:42 04.03.2022
 
Глава Забайкалья принес соболезнования из-за гибели на Украине читинца

Глава Забайкалья Осипов принес соболезнования близким погибшего на Украине читинца

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
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ЧИТА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес соболезнования родным и близким погибшего на Украине военнослужащего из Читы Ильи Бульдина, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Дорогие забайкальцы. Сегодня мы отдаем долг почета и уважения нашему земляку, стрелку Илье Бульдину, отдавшему жизнь за нас с вами и за будущее наших детей при проведении военной спецоперации на Украине. Приносим соболезнования родным и близким, разделяем печаль вашей утраты. Мы с вами", - сказал Осипов.
Он также напомнил о значении взаимопомощи и поддержки для всех: "Дорогие земляки. Помните, мы все - одна семья. Нам, многим из нас, практически каждому сегодня нужна поддержка, помощь, участие. Оглянитесь. Вовремя заметьте, кому сейчас нужна помощь. Проявите участие, пожалуйста".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
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По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЗабайкальский крайОбществоРоссияУкраина
 
 
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