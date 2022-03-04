Шольц назвал решение Берлина об отправке оружия Украине правильным
Канцлер ФРГ Шольц назвал решение Берлина об отправке оружия Украине правильным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Решение Берлина об отправке оружия Украине было правильным, заявил телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы сочли это решение правильным в связи с нападением на Украину", - сказал Шольц.
При этом он заявил, что никто не считает, что немцы помогли украинцам слишком поздно или недостаточно. "Нет, никто так не считает. Могу заверить вас в этом, исходя из многочисленных переговоров", - сказал канцлер, отвечая на вопрос ведущей, пришла ли немецкая помощь слишком поздно и была бы она достаточной.
Шольц ранее сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине. Издание Bild писало, что из ФРГ на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов. В четверг глава минэкономики Германии Роберт Хабек говорил, что в министерстве изучают список украинской стороны о желаемых поставках оружия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что поставки вооружения Киеву из Европы приведут к ещё большим потерям Украины, а также к распространению этого оружия в странах Европы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.