https://ria.ru/20220304/oruzhie-1776392163.html

Шольц назвал решение Берлина об отправке оружия Украине правильным

Шольц назвал решение Берлина об отправке оружия Украине правильным - РИА Новости, 04.03.2022

Шольц назвал решение Берлина об отправке оружия Украине правильным

Решение Берлина об отправке оружия Украине было правильным, заявил телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T01:13

2022-03-04T01:13

2022-03-04T01:13

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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Решение Берлина об отправке оружия Украине было правильным, заявил телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.При этом он заявил, что никто не считает, что немцы помогли украинцам слишком поздно или недостаточно. "Нет, никто так не считает. Могу заверить вас в этом, исходя из многочисленных переговоров", - сказал канцлер, отвечая на вопрос ведущей, пришла ли немецкая помощь слишком поздно и была бы она достаточной.Шольц ранее сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине. Издание Bild писало, что из ФРГ на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов. В четверг глава минэкономики Германии Роберт Хабек говорил, что в министерстве изучают список украинской стороны о желаемых поставках оружия.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что поставки вооружения Киеву из Европы приведут к ещё большим потерям Украины, а также к распространению этого оружия в странах Европы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/nato-1776390523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина