https://ria.ru/20220304/opershtab-1776556267.html

Оперштаб по поддержке бизнеса создан в Ленинградской области

Оперштаб по поддержке бизнеса создан в Ленинградской области - РИА Новости, 04.03.2022

Оперштаб по поддержке бизнеса создан в Ленинградской области

Оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики, который будет проводить мониторинг экономической ситуации и разрабатывать меры поддержки... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:49

2022-03-04T16:49

2022-03-04T16:49

ленинградская область

александр дрозденко

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики, который будет проводить мониторинг экономической ситуации и разрабатывать меры поддержки бизнеса, создан в Ленинградской области, сообщают региональные власти."В Ленобласти создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики региона. Постановление об этом сегодня подписал (губернатор) Александр Дрозденко. Штаб будет проводить мониторинг ситуации в экономике, разрабатывать и принимать меры поддержки бизнеса", - информирует официальный Telegram-канал Ленобласти.Как отмечает администрация региона, в состав оперштаба вошли представители региональной и муниципальной власти, деловых объединений и бизнес-сообщества, а также территориальных органов федеральных структур."Мы одинаково внимательно относимся как к предприятиям с иностранным участием, так и с российскими капиталом, не разделяя работодателей региона на своих и чужих. Я благодарен иностранным инвесторам, которые в столь непростые времена продолжают работать в нашем регионе, мы гарантируем, что сохраним для них все ранее принятые меры поддержки бизнеса", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220303/energetika-1776229463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, владимир путин