https://ria.ru/20220304/oon-1776551865.html
В ООН изучат письмо Москальковой о нападках на граждан России за рубежом
В ООН изучат письмо Москальковой о нападках на граждан России за рубежом - РИА Новости, 04.03.2022
В ООН изучат письмо Москальковой о нападках на граждан России за рубежом
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев подтвердило получение письма от российского омбудсмена Татьяны Москальковой о притеснениях и нападках на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:34
2022-03-04T16:34
2022-03-04T16:34
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ЖЕНЕВА 4 мар – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев подтвердило получение письма от российского омбудсмена Татьяны Москальковой о притеснениях и нападках на российских граждан, проживающих за рубежом, из-за ситуации на Украине, сообщила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл."Я могу подтвердить, что мы получили письмо, которое изучают коллеги", - сказала она.Ранее Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что рассчитывает на реакцию международного сообщества на факты травли россиян за рубежом и русофобии. По ее словам, первая реакция последовала от УВКПЧ ООН, но, по мнению омбудсмена, это была реакция не на ее письмо, а "реакция на возмущения всех институтов гражданского общества, органов государственной власти, дипломатических работников на выпады в адрес россиян и на русофобию".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776530866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, оон
В ООН изучат письмо Москальковой о нападках на граждан России за рубежом
УВКПЧ ООН изучит письмо Москальковой о нападках на граждан России за рубежом из-за Украины