https://ria.ru/20220304/oon-1776490319.html

СПЧ ООН принял резолюцию по Украине

СПЧ ООН принял резолюцию по Украине - РИА Новости, 04.03.2022

СПЧ ООН принял резолюцию по Украине

Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию по ситуации на Украине, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию нарушений РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:49

2022-03-04T13:49

2022-03-04T13:57

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ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию по ситуации на Украине, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине, передает корреспондент РИА Новости.За принятие резолюции проголосовали 32 страны, воздержались 13 государств, Россия и Эритрея проголосовали против.Представитель РФ на заседании СПЧ ООН в пятницу заявил, что Наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине в течение нескольких лет собирает и обобщает данные о происходящем в стране.Проект резолюции был представлен в понедельник от имени Украины. В нем, в частности, содержался призыв немедленно создать независимую комиссию по расследованию "всех предполагаемых нарушений и попраний прав человека и нарушений международного гуманитарного права в Крыму и отдельных районах Донецкого и Луганского регионов начиная с 2014 года, а также в других районах Украины, начиная с 22 февраля 2022 года".Резолюции СПЧ ООН не являются юридически обязывающими.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/oon-1776486008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, эритрея, оон