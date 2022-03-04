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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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СПЧ ООН принял резолюцию по Украине
СПЧ ООН принял резолюцию по Украине - РИА Новости, 04.03.2022
СПЧ ООН принял резолюцию по Украине
Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию по ситуации на Украине, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию нарушений РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:49
2022-03-04T13:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
эритрея
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ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию по ситуации на Украине, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине, передает корреспондент РИА Новости.За принятие резолюции проголосовали 32 страны, воздержались 13 государств, Россия и Эритрея проголосовали против.Представитель РФ на заседании СПЧ ООН в пятницу заявил, что Наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине в течение нескольких лет собирает и обобщает данные о происходящем в стране.Проект резолюции был представлен в понедельник от имени Украины. В нем, в частности, содержался призыв немедленно создать независимую комиссию по расследованию "всех предполагаемых нарушений и попраний прав человека и нарушений международного гуманитарного права в Крыму и отдельных районах Донецкого и Луганского регионов начиная с 2014 года, а также в других районах Украины, начиная с 22 февраля 2022 года".Резолюции СПЧ ООН не являются юридически обязывающими.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/oon-1776486008.html
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в мире, украина, россия, эритрея, оон
13:49 04.03.2022 (обновлено: 13:57 04.03.2022)
 
СПЧ ООН принял резолюцию по Украине

СПЧ ООН учредил комиссию по расследованию нарушений прав человека на Украине

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Совет ООН по правам человека в пятницу принял резолюцию по ситуации на Украине, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
За принятие резолюции проголосовали 32 страны, воздержались 13 государств, Россия и Эритрея проголосовали против.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Женевский офис ООН не будет препятствовать работе российских журналистов
Представитель РФ на заседании СПЧ ООН в пятницу заявил, что Наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине в течение нескольких лет собирает и обобщает данные о происходящем в стране.
"Это делает создание нового механизма по расследованию бесполезной тратой средств, которые можно было бы направить на помощь простым гражданам Украины. Однако все это вряд ли заботит авторов резолюции, использующих любые средства для того, чтобы возложить всю ответственность за происходящее на Украине на Россию", - сообщил представитель России.
Проект резолюции был представлен в понедельник от имени Украины. В нем, в частности, содержался призыв немедленно создать независимую комиссию по расследованию "всех предполагаемых нарушений и попраний прав человека и нарушений международного гуманитарного права в Крыму и отдельных районах Донецкого и Луганского регионов начиная с 2014 года, а также в других районах Украины, начиная с 22 февраля 2022 года".
Резолюции СПЧ ООН не являются юридически обязывающими.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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