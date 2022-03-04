Женевский офис ООН не будет препятствовать работе российских журналистов
Женевский офис ООН разрешил беспрепятственную работу российским журналистам
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
ЖЕНЕВА 4 мар – РИА Новости. Российские журналисты могут беспрепятственно продолжать работу в женевском офисе ООН на фоне ситуации с блокировкой в странах ЕС RT и Sputnik, сообщила на брифинге официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Велуччи.
"Российские СМИ, украинские СМИ, хоть и не аккредитованные здесь, но они могут это сделать, и если все требования будут соблюдены, то получат аккредитацию и смогут работать. А те, кто уже аккредитован, могут продолжать работу", - сказала она.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад объявил "поход" на российские СМИ и он еще не завершен.