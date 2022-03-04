Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/oon-1776486008.html
Женевский офис ООН не будет препятствовать работе российских журналистов
Женевский офис ООН не будет препятствовать работе российских журналистов - РИА Новости, 04.03.2022
Женевский офис ООН не будет препятствовать работе российских журналистов
Российские журналисты могут беспрепятственно продолжать работу в женевском офисе ООН на фоне ситуации с блокировкой в странах ЕС RT и Sputnik, сообщила на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:34
2022-03-04T13:34
в мире
оон
швейцария
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg
ЖЕНЕВА 4 мар – РИА Новости. Российские журналисты могут беспрепятственно продолжать работу в женевском офисе ООН на фоне ситуации с блокировкой в странах ЕС RT и Sputnik, сообщила на брифинге официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Велуччи."Российские СМИ, украинские СМИ, хоть и не аккредитованные здесь, но они могут это сделать, и если все требования будут соблюдены, то получат аккредитацию и смогут работать. А те, кто уже аккредитован, могут продолжать работу", - сказала она.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад объявил "поход" на российские СМИ и он еще не завершен.
https://ria.ru/20220303/smi-1776320460.html
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776025856.html
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ba5e26b0dcaf54633a63c7422bacb310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, швейцария, россия, санкции в отношении россии
13:34 04.03.2022
 
Женевский офис ООН не будет препятствовать работе российских журналистов

Женевский офис ООН разрешил беспрепятственную работу российским журналистам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА 4 мар – РИА Новости. Российские журналисты могут беспрепятственно продолжать работу в женевском офисе ООН на фоне ситуации с блокировкой в странах ЕС RT и Sputnik, сообщила на брифинге официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Велуччи.
"Российские СМИ, украинские СМИ, хоть и не аккредитованные здесь, но они могут это сделать, и если все требования будут соблюдены, то получат аккредитацию и смогут работать. А те, кто уже аккредитован, могут продолжать работу", - сказала она.
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:49Медиавойны
Запад еще не завершил "поход" на российские СМИ, заявила Захарова
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад объявил "поход" на российские СМИ и он еще не завершен.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:57
В Москве не ожидали санкций против журналистов и спортсменов, заявил Лавров
 
В миреООНШвейцарияРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала