https://ria.ru/20220304/oon-1776486008.html

Женевский офис ООН не будет препятствовать работе российских журналистов

Женевский офис ООН не будет препятствовать работе российских журналистов - РИА Новости, 04.03.2022

Женевский офис ООН не будет препятствовать работе российских журналистов

Российские журналисты могут беспрепятственно продолжать работу в женевском офисе ООН на фоне ситуации с блокировкой в странах ЕС RT и Sputnik, сообщила на... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:34

2022-03-04T13:34

2022-03-04T13:34

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оон

швейцария

россия

санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА 4 мар – РИА Новости. Российские журналисты могут беспрепятственно продолжать работу в женевском офисе ООН на фоне ситуации с блокировкой в странах ЕС RT и Sputnik, сообщила на брифинге официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Велуччи."Российские СМИ, украинские СМИ, хоть и не аккредитованные здесь, но они могут это сделать, и если все требования будут соблюдены, то получат аккредитацию и смогут работать. А те, кто уже аккредитован, могут продолжать работу", - сказала она.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад объявил "поход" на российские СМИ и он еще не завершен.

https://ria.ru/20220303/smi-1776320460.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776025856.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, швейцария, россия, санкции в отношении россии