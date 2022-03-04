https://ria.ru/20220304/oneweb-1776510966.html

Иностранцы опечатают спутники OneWeb, сообщил источник

Иностранцы опечатают спутники OneWeb, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2022

Иностранцы опечатают спутники OneWeb, сообщил источник

Зарубежные специалисты проконтролируют сохранность спутников OneWeb на космодроме Байконур и опечатают помещение, где они будут храниться, и только потом смогут РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:40

2022-03-04T14:40

2022-03-04T14:40

наука

космос - риа наука

байконур (город)

земля

великобритания

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главкосмос

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Зарубежные специалисты проконтролируют сохранность спутников OneWeb на космодроме Байконур и опечатают помещение, где они будут храниться, и только потом смогут уехать, сообщил РИА Новости источник на космодроме.Предстартовые работы по запуску спутников проходили в рамках контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem совместным расчетом представителей иностранных заказчиков и дочерних организаций "Роскосмоса"."Компания Starsem владеет помещениями на Байконуре, в том числе чистовыми камерами, которые сертифицированы по западным стандартам, и допуск в них осуществляется по разрешениям иностранцев. Когда работы заканчиваются и все иностранные специалисты покидают Байконур, помещения опечатываются", - заявил он.Собеседник агентства уточнил, что технологическое устройство спутников засекречено, "поэтому иностранные специалисты никуда не уедут до завершения работ по демонтажу спутников". По его словам, минимум неделя потребуется на то, чтобы снять спутники и поместить их в опечатанное помещение.Иностранные специалисты не только следят за сохранением технологических секретов, но и работают как расчет, который занимается подготовкой спутников и их интеграцией в блок космических аппаратов, подчеркнул собеседник агентства."Соглашения о сохранении технологических секретов всегда соблюдаются, и мы (работники космодрома – ред.) старательно их выполняем", - заявил он.Пуск OneWeb планировался на субботу, 5 марта, однако в связи с международной обстановкой оказался под вопросом. Второго марта Рогозин выставил условия для проведения пуска: исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать спутники в военных целях и не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам.Ещё одним условием стал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb. Совет директоров OneWeb в итоге проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг отмечал, что правительство Великобритании не продает свою долю в OneWeb.Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/baykonur-1776475168.html

https://ria.ru/20220304/kosmos-1776428913.html

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, байконур (город), земля, великобритания, роскосмос, oneweb, главкосмос