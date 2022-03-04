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Источник объяснил, с чем связаны обыски в "Мемориале"*
Источник объяснил, с чем связаны обыски в "Мемориале"* - РИА Новости, 04.03.2022
Источник объяснил, с чем связаны обыски в "Мемориале"*
Следственные действия в "Мемориале"* связаны с задержанием одного из членов правозащитного центра по подозрению в поддержке экстремистских организаций, сообщил... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:48
2022-03-04T13:52
россия
происшествия
светлана ганнушкина
правозащитный центр "мемориал"
мемориал
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Следственные действия в "Мемориале"* связаны с задержанием одного из членов правозащитного центра по подозрению в поддержке экстремистских организаций, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как заявила РИА Новости правозащитница, член совета правозащитного центра "Мемориал"* Светлана Ганнушкина, в "Мемориале"*, в отношении которого в конце февраля Верховный суд принял решение о ликвидации, в 11 утра в пятницу начались обыски: приехала Росгвардия и автозаки, сотрудники на месте не выходят на связь, сейчас туда едут адвокаты.* Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда
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россия, происшествия, светлана ганнушкина, правозащитный центр "мемориал", мемориал, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
12:48 04.03.2022 (обновлено: 13:52 04.03.2022)
 
Источник объяснил, с чем связаны обыски в "Мемориале"*

Следственные действия в "Мемориале" связаны с задержанием подозреваемого в экстремизме

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбыски в офисе общества "Международной мемориал"*
Обыски в офисе общества Международной мемориал* - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Обыски в офисе общества "Международной мемориал"*
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Следственные действия в "Мемориале"* связаны с задержанием одного из членов правозащитного центра по подозрению в поддержке экстремистских организаций, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Речь идет о некоем Хамроеве, задержанном в конце февраля. По версии следствия, он распространял среди мигрантов информацию националистического характера", - сказал собеседник агентства.
Как заявила РИА Новости правозащитница, член совета правозащитного центра "Мемориал"* Светлана Ганнушкина, в "Мемориале"*, в отношении которого в конце февраля Верховный суд принял решение о ликвидации, в 11 утра в пятницу начались обыски: приехала Росгвардия и автозаки, сотрудники на месте не выходят на связь, сейчас туда едут адвокаты.
* Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда
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РоссияПроисшествияСветлана ГаннушкинаПравозащитный центр "Мемориал"МемориалФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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