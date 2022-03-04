https://ria.ru/20220304/obysk-1776473746.html
Источник объяснил, с чем связаны обыски в "Мемориале"*
Источник объяснил, с чем связаны обыски в "Мемориале"* - РИА Новости, 04.03.2022
Источник объяснил, с чем связаны обыски в "Мемориале"*
Следственные действия в "Мемориале"* связаны с задержанием одного из членов правозащитного центра по подозрению в поддержке экстремистских организаций, сообщил... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:48
2022-03-04T12:48
2022-03-04T13:52
россия
происшествия
светлана ганнушкина
правозащитный центр "мемориал"
мемориал
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Следственные действия в "Мемориале"* связаны с задержанием одного из членов правозащитного центра по подозрению в поддержке экстремистских организаций, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как заявила РИА Новости правозащитница, член совета правозащитного центра "Мемориал"* Светлана Ганнушкина, в "Мемориале"*, в отношении которого в конце февраля Верховный суд принял решение о ликвидации, в 11 утра в пятницу начались обыски: приехала Росгвардия и автозаки, сотрудники на месте не выходят на связь, сейчас туда едут адвокаты.* Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда
https://ria.ru/20220114/mosgorsud-1767889809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, светлана ганнушкина, правозащитный центр "мемориал", мемориал, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
12:48 04.03.2022 (обновлено: 13:52 04.03.2022)
Источник объяснил, с чем связаны обыски в "Мемориале"*
Следственные действия в "Мемориале" связаны с задержанием подозреваемого в экстремизме