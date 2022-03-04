https://ria.ru/20220304/obysk-1776473746.html

Источник объяснил, с чем связаны обыски в "Мемориале"*

Источник объяснил, с чем связаны обыски в "Мемориале"* - РИА Новости, 04.03.2022

Источник объяснил, с чем связаны обыски в "Мемориале"*

Следственные действия в "Мемориале"* связаны с задержанием одного из членов правозащитного центра по подозрению в поддержке экстремистских организаций, сообщил... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:48

2022-03-04T12:48

2022-03-04T13:52

россия

происшествия

светлана ганнушкина

правозащитный центр "мемориал"

мемориал

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Следственные действия в "Мемориале"* связаны с задержанием одного из членов правозащитного центра по подозрению в поддержке экстремистских организаций, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как заявила РИА Новости правозащитница, член совета правозащитного центра "Мемориал"* Светлана Ганнушкина, в "Мемориале"*, в отношении которого в конце февраля Верховный суд принял решение о ликвидации, в 11 утра в пятницу начались обыски: приехала Росгвардия и автозаки, сотрудники на месте не выходят на связь, сейчас туда едут адвокаты.* Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда

https://ria.ru/20220114/mosgorsud-1767889809.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, светлана ганнушкина, правозащитный центр "мемориал", мемориал, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)