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Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщила Народная милиция

Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщила Народная милиция - РИА Новости, 04.03.2022

Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщила Народная милиция

Украинские войска открывали огонь по ДНР 11 раз с начала суток, применяя РСЗО БМ-21 "Град", ствольную артиллерию и минометы, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:01

2022-03-04T20:01

2022-03-04T20:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска открывали огонь по ДНР 11 раз с начала суток, применяя РСЗО БМ-21 "Град", ствольную артиллерию и минометы, сообщает Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник 11 раз открывал огонь по нашей территории с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов. Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов республики", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка Последствия обстрела Донецка 2022-03-04T20:01 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, видео