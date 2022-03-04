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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/obstrely-1776599601.html
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщила Народная милиция
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщила Народная милиция - РИА Новости, 04.03.2022
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщила Народная милиция
Украинские войска открывали огонь по ДНР 11 раз с начала суток, применяя РСЗО БМ-21 "Град", ствольную артиллерию и минометы, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:01
2022-03-04T20:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска открывали огонь по ДНР 11 раз с начала суток, применяя РСЗО БМ-21 "Град", ствольную артиллерию и минометы, сообщает Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник 11 раз открывал огонь по нашей территории с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов. Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов республики", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, видео
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщила Народная милиция
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска открывали огонь по ДНР 11 раз с начала суток, применяя РСЗО БМ-21 "Град", ствольную артиллерию и минометы, сообщает Народная милиция ДНР.
2022-03-04T20:01
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PT0M13S
20:01 04.03.2022
 
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщила Народная милиция

Народная милиция ДНР: украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска открывали огонь по ДНР 11 раз с начала суток, применяя РСЗО БМ-21 "Град", ствольную артиллерию и минометы, сообщает Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник 11 раз открывал огонь по нашей территории с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов. Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов республики", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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