https://ria.ru/20220304/obstrely-1776443296.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, заявили в республике

ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, заявили в республике - РИА Новости, 04.03.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, заявили в республике

Украинские войска в 9.50 выпустили шесть мин калибром 120 мм по населенному пункту Донецкий в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:17

2022-03-04T11:17

2022-03-04T11:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.50 выпустили шесть мин калибром 120 мм по населенному пункту Донецкий в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 9.50 зафиксирован обстрел... в район н.п. Донецкий: миномет 120 мм (шесть мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась.ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина