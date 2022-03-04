https://ria.ru/20220304/obstrely-1776418648.html

ВСУ 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке

ВСУ 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 04.03.2022

ВСУ 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке

Украинские войска за истекшие сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР, всего выпустили 323 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:10

2022-03-04T09:10

2022-03-04T09:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

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украина

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР, всего выпустили 323 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 323 единицы", - говорится в сообщении представительства в Вконтакте.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, сцкк, украина