09:10 04.03.2022 (обновлено: 09:19 04.03.2022)
ВСУ 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, заявили в Донецке
ДНР: украинские войска 26 раз за сутки обстреляли территорию республики
Украинские военные
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР, всего выпустили 323 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 323 единицы", - говорится в сообщении представительства в Вконтакте.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 323 единицы", - говорится в сообщении представительства в Вконтакте.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.