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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/obstrely-1776407963.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 04.03.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Украинские войска по состоянию на 3.00 мск пятницы шесть раз обстреляли пять населенных пунктов в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T06:33
2022-03-04T06:37
в мире
лнр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска по состоянию на 3.00 мск пятницы шесть раз обстреляли пять населенных пунктов в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано шесть обстрелов по пяти населенным пунктам Республики", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что в населенном пункте Первомайск повреждения получили четыре дома, в Березовском был поврежден жилой дом и разрушена хозпостройка. В населенном пункте Золотое-5 повреждены 13 квартир в двух домах и высоковольтная линия.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, лнр, украина
06:33 04.03.2022 (обновлено: 06:37 04.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в республике

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы
Военнослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска по состоянию на 3.00 мск пятницы шесть раз обстреляли пять населенных пунктов в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано шесть обстрелов по пяти населенным пунктам Республики", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что в населенном пункте Первомайск повреждения получили четыре дома, в Березовском был поврежден жилой дом и разрушена хозпостройка. В населенном пункте Золотое-5 повреждены 13 квартир в двух домах и высоковольтная линия.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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