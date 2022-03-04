https://ria.ru/20220304/obstrely-1776407963.html

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 04.03.2022

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Украинские войска по состоянию на 3.00 мск пятницы шесть раз обстреляли пять населенных пунктов в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T06:33

2022-03-04T06:33

2022-03-04T06:37

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обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска по состоянию на 3.00 мск пятницы шесть раз обстреляли пять населенных пунктов в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано шесть обстрелов по пяти населенным пунктам Республики", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что в населенном пункте Первомайск повреждения получили четыре дома, в Березовском был поврежден жилой дом и разрушена хозпостройка. В населенном пункте Золотое-5 повреждены 13 квартир в двух домах и высоковольтная линия.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/kherson-1776392944.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, лнр, украина