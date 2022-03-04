https://ria.ru/20220304/obstrely-1776407963.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 04.03.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Украинские войска по состоянию на 3.00 мск пятницы шесть раз обстреляли пять населенных пунктов в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T06:33
2022-03-04T06:33
2022-03-04T06:37
в мире
лнр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775625221_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_b8808be29530180ef40926a0bc049b36.jpg
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска по состоянию на 3.00 мск пятницы шесть раз обстреляли пять населенных пунктов в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано шесть обстрелов по пяти населенным пунктам Республики", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что в населенном пункте Первомайск повреждения получили четыре дома, в Березовском был поврежден жилой дом и разрушена хозпостройка. В населенном пункте Золотое-5 повреждены 13 квартир в двух домах и высоковольтная линия.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/kherson-1776392944.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775625221_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3186b5e2890760ffc3ac9f18e80ad0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина
06:33 04.03.2022 (обновлено: 06:37 04.03.2022)
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в республике