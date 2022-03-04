https://ria.ru/20220304/obstrel-1776603158.html

Украинские войска обстреляли Докучаевск, сообщили в ДНР

Украинские войска обстреляли Докучаевск, сообщили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022

Украинские войска обстреляли Докучаевск, сообщили в ДНР

Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, по нему выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:31

2022-03-04T20:31

2022-03-04T20:32

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, по нему выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.40 – населенный пункт Новотроицкое – населенный пункт Докучаевск: выпущено 5 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика