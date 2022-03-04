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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/obstrel-1776603158.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск, сообщили в ДНР
Украинские войска обстреляли Докучаевск, сообщили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск, сообщили в ДНР
Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, по нему выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:31
2022-03-04T20:32
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, по нему выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.40 – населенный пункт Новотроицкое – населенный пункт Докучаевск: выпущено 5 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
20:31 04.03.2022 (обновлено: 20:32 04.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Докучаевск, сообщили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Докучаевск

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Докучаевска в Донецкой области
Последствия обстрела Докучаевска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела Докучаевска в Донецкой области
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, по нему выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.40 – населенный пункт Новотроицкое – населенный пункт Докучаевск: выпущено 5 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 19:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
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