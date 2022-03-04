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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/obstrel-1776553741.html
ВСУ обстреляли Докучаевск 12 снарядами, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Докучаевск 12 снарядами, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022
ВСУ обстреляли Докучаевск 12 снарядами, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов запрещенного калибра 120 мм, сообщает... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:39
2022-03-04T16:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов запрещенного калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.15 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 12 мин калибром 120 мм", - уточнила организация в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:39 04.03.2022 (обновлено: 16:46 04.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Докучаевск 12 снарядами, заявили в ДНР

Украинские военные обстреляли Докучаевск в ДНР 12 снарядами калибра 120 миллиметров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов ВСУ в ДНР
Последствия обстрелов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Последствия обстрелов ВСУ в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов запрещенного калибра 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.15 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 12 мин калибром 120 мм", - уточнила организация в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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