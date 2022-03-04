https://ria.ru/20220304/obstrel-1776550558.html
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 23 мины, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:29
2022-03-04T16:29
2022-03-04T17:14
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 23 мины, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 14.55 - н.п. Верхнеторецкое (северное) - н.п. Верхнеторецкое (южное): выпущено 13 мин калибром 120 мм; 15.00 - н.п. Новоселовка Вторая - н.п. Васильевка: выпущено 10 мин калибром 82 мм", - говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр
16:29 04.03.2022 (обновлено: 17:14 04.03.2022)
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле двух населенных пунктов украинскими войсками