https://ria.ru/20220304/obstrel-1776512078.html
Очевидец рассказал об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками
Очевидец рассказал об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками - РИА Новости, 04.03.2022
Очевидец рассказал об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками
Украинские военные обстреливали жилой сектор Мариуполя из тяжелого вооружения, чтобы обвинить в этом Россию, рассказал РИА Новости житель города, чудом сумевший РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:43
2022-03-04T14:43
2022-03-04T15:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
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НОВОАЗОВСК, 4 мар – РИА Новости. Украинские военные обстреливали жилой сектор Мариуполя из тяжелого вооружения, чтобы обвинить в этом Россию, рассказал РИА Новости житель города, чудом сумевший спастись из окруженного города с супругой и несовершеннолетней дочерью."По своим же людям. Так они знаете, что сделали. Они сначала, когда техники их у нас было не так много в нашем районе, они сначала массированно обстреливали наш район и говорили, что это россияне обстреливают. Но мы-то видели, откуда что летит, мы понимали, что происходит", - сказал очевидец.По его словам, они не спали днем и ночью почти десять дней, будучи под массированным обстрелом."Они обстреливали сначала просто несколько дней именно жилые кварталы. Просто утюжили их", - сказал житель города.На вопрос о том, зачем украинским военным вести огонь по своему городу, он ответил: "Картинку всему миру показать, как Россия и ДНР убивают мирных жителей".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Очевидец об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками
Очевидец рассказал РИА Новости, как украинские войска обстреливали дома в Мариуполе, чтобы обвинить Россию
2022-03-04T14:43
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, украина
14:43 04.03.2022 (обновлено: 15:45 04.03.2022)
Очевидец рассказал об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками
Очевидец рассказал, что в Мариуполе ВСУ обстреливали жилые дома из тяжелого вооружения
НОВОАЗОВСК, 4 мар – РИА Новости. Украинские военные обстреливали жилой сектор Мариуполя из тяжелого вооружения, чтобы обвинить в этом Россию, рассказал РИА Новости житель города, чудом сумевший спастись из окруженного города с супругой и несовершеннолетней дочерью.
"По своим же людям. Так они знаете, что сделали. Они сначала, когда техники их у нас было не так много в нашем районе, они сначала массированно обстреливали наш район и говорили, что это россияне обстреливают. Но мы-то видели, откуда что летит, мы понимали, что происходит", - сказал очевидец.
По его словам, они не спали днем и ночью почти десять дней, будучи под массированным обстрелом.
"Они обстреливали сначала просто несколько дней именно жилые кварталы. Просто утюжили их", - сказал житель города.
На вопрос о том, зачем украинским военным вести огонь по своему городу, он ответил: "Картинку всему миру показать, как Россия и ДНР убивают мирных жителей".