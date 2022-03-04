Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/obstrel-1776512078.html
Очевидец рассказал об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками
Очевидец рассказал об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками - РИА Новости, 04.03.2022
Очевидец рассказал об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками
Украинские военные обстреливали жилой сектор Мариуполя из тяжелого вооружения, чтобы обвинить в этом Россию, рассказал РИА Новости житель города, чудом сумевший РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:43
2022-03-04T15:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776520663_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3384fa30449487db430738b74534fe4e.jpg
НОВОАЗОВСК, 4 мар – РИА Новости. Украинские военные обстреливали жилой сектор Мариуполя из тяжелого вооружения, чтобы обвинить в этом Россию, рассказал РИА Новости житель города, чудом сумевший спастись из окруженного города с супругой и несовершеннолетней дочерью."По своим же людям. Так они знаете, что сделали. Они сначала, когда техники их у нас было не так много в нашем районе, они сначала массированно обстреливали наш район и говорили, что это россияне обстреливают. Но мы-то видели, откуда что летит, мы понимали, что происходит", - сказал очевидец.По его словам, они не спали днем и ночью почти десять дней, будучи под массированным обстрелом."Они обстреливали сначала просто несколько дней именно жилые кварталы. Просто утюжили их", - сказал житель города.На вопрос о том, зачем украинским военным вести огонь по своему городу, он ответил: "Картинку всему миру показать, как Россия и ДНР убивают мирных жителей".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/obstrel-1776509984.html
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очевидец об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками
Очевидец рассказал РИА Новости, как украинские войска обстреливали дома в Мариуполе, чтобы обвинить Россию
2022-03-04T14:43
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776520663_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4cbe4054178da5dd3f23deeeff372907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, украина
14:43 04.03.2022 (обновлено: 15:45 04.03.2022)
 
Очевидец рассказал об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками

Очевидец рассказал, что в Мариуполе ВСУ обстреливали жилые дома из тяжелого вооружения

Читать ria.ru в
НОВОАЗОВСК, 4 мар – РИА Новости. Украинские военные обстреливали жилой сектор Мариуполя из тяжелого вооружения, чтобы обвинить в этом Россию, рассказал РИА Новости житель города, чудом сумевший спастись из окруженного города с супругой и несовершеннолетней дочерью.
"По своим же людям. Так они знаете, что сделали. Они сначала, когда техники их у нас было не так много в нашем районе, они сначала массированно обстреливали наш район и говорили, что это россияне обстреливают. Но мы-то видели, откуда что летит, мы понимали, что происходит", - сказал очевидец.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:38
Неонацисты обстреляли общежитие в Сумах, заявили в Минобороны
По его словам, они не спали днем и ночью почти десять дней, будучи под массированным обстрелом.
"Они обстреливали сначала просто несколько дней именно жилые кварталы. Просто утюжили их", - сказал житель города.
На вопрос о том, зачем украинским военным вести огонь по своему городу, он ответил: "Картинку всему миру показать, как Россия и ДНР убивают мирных жителей".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала