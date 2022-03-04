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Украинские нацисты обстреляли индийцев в Харькове, заявило Минобороны
Украинские нацисты обстреляли индийцев в Харькове, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Украинские нацисты обстреляли индийцев в Харькове, заявило Минобороны
Украинские нацисты в Харькове обстреляли индийских граждан, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:39
2022-03-04T14:39
2022-03-04T14:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
харьков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские нацисты в Харькове обстреляли индийских граждан, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вчера в Харькове на железнодорожном вокзале нацистами подверглась обстрелу группа индийских граждан", - сказал Мизинцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, харьков
14:39 04.03.2022 (обновлено: 14:48 04.03.2022)
Украинские нацисты обстреляли индийцев в Харькове, заявило Минобороны
Генерал-полковник Мизинцев: украинские нацисты обстреляли группу индийцев в Харькове