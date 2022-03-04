https://ria.ru/20220304/obstrel-1776510611.html

Украинские нацисты обстреляли индийцев в Харькове, заявило Минобороны

Украинские нацисты обстреляли индийцев в Харькове, заявило Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

Украинские нацисты обстреляли индийцев в Харькове, заявило Минобороны

Украинские нацисты в Харькове обстреляли индийских граждан, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:39

2022-03-04T14:39

2022-03-04T14:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

харьков

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские нацисты в Харькове обстреляли индийских граждан, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вчера в Харькове на железнодорожном вокзале нацистами подверглась обстрелу группа индийских граждан", - сказал Мизинцев.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775503481.html

украина

харьков

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, харьков