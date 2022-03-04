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Неонацисты обстреляли общежитие в Сумах, заявили в Минобороны
Неонацисты обстреляли общежитие в Сумах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Неонацисты обстреляли общежитие в Сумах, заявили в Минобороны
Украинские нацисты в Харькове и Сумах нацисты обстреляли индийских граждан, есть раненые, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:38
2022-03-04T15:02
в мире
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россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские нацисты в Харькове и Сумах нацисты обстреляли индийских граждан, есть раненые, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вчера в Харькове на железнодорожном вокзале нацистами подверглась обстрелу группа индийских граждан", - сказал Мизинцев."В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты, в результате пять человек получили ранения, а судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220304/mariupol-1776494876.html
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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:38 04.03.2022 (обновлено: 15:02 04.03.2022)
 
Неонацисты обстреляли общежитие в Сумах, заявили в Минобороны

Минобороны: неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами в Сумах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские нацисты в Харькове и Сумах нацисты обстреляли индийских граждан, есть раненые, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вчера в Харькове на железнодорожном вокзале нацистами подверглась обстрелу группа индийских граждан", - сказал Мизинцев.
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"В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты, в результате пять человек получили ранения, а судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна", - добавил генерал.
 
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