https://ria.ru/20220304/obstrel-1776509984.html

Неонацисты обстреляли общежитие в Сумах, заявили в Минобороны

Неонацисты обстреляли общежитие в Сумах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

Неонацисты обстреляли общежитие в Сумах, заявили в Минобороны

Украинские нацисты в Харькове и Сумах нацисты обстреляли индийских граждан, есть раненые, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:38

2022-03-04T14:38

2022-03-04T15:02

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские нацисты в Харькове и Сумах нацисты обстреляли индийских граждан, есть раненые, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вчера в Харькове на железнодорожном вокзале нацистами подверглась обстрелу группа индийских граждан", - сказал Мизинцев."В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты, в результате пять человек получили ранения, а судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220304/mariupol-1776494876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)