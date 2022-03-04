https://ria.ru/20220304/obstrel-1776509984.html
Неонацисты обстреляли общежитие в Сумах, заявили в Минобороны
Неонацисты обстреляли общежитие в Сумах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022
Неонацисты обстреляли общежитие в Сумах, заявили в Минобороны
Украинские нацисты в Харькове и Сумах нацисты обстреляли индийских граждан, есть раненые, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:38
2022-03-04T14:38
2022-03-04T15:02
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775158317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c897afed342e179e79be013aa80d13c.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские нацисты в Харькове и Сумах нацисты обстреляли индийских граждан, есть раненые, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вчера в Харькове на железнодорожном вокзале нацистами подверглась обстрелу группа индийских граждан", - сказал Мизинцев."В городе Сумы неонацистскими формированиями обстреляно общежитие на улице Харьковской, в котором проживают индийские студенты, в результате пять человек получили ранения, а судьба одиннадцати человек на данный момент неизвестна", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220304/mariupol-1776494876.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775158317_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f996d7b3d4ab453f2f3a117cc21a8721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:38 04.03.2022 (обновлено: 15:02 04.03.2022)
Неонацисты обстреляли общежитие в Сумах, заявили в Минобороны
Минобороны: неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами в Сумах