https://ria.ru/20220304/obstrel-1776451444.html

Жители Зайцево остались без воды из-за обстрела, заявили в ДНР

Жители Зайцево остались без воды из-за обстрела, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.03.2022

Жители Зайцево остались без воды из-за обстрела, заявили в ДНР

В Зайцево приостановлена подача воды населению из-за прямого попадания в водопровод снаряда в результате обстрела со стороны украинских военных населенного... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:45

2022-03-04T11:45

2022-03-04T11:50

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зайцево

днр

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В Зайцево приостановлена подача воды населению из-за прямого попадания в водопровод снаряда в результате обстрела со стороны украинских военных населенного пункта Горловка в ДНР 3 марта, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Вчера при очередном обстреле н.п. Горловка зафиксировано прямое попадание в водовод между ул. Челюскина и ул. Мелитопольской, питающий поселок Зайцево. Подача воды населению временно приостановлена", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/mariupol-1776434122.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, зайцево, днр