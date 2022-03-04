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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/obstrel-1776422301.html
При обстреле Донецка "Градами" погибла женщина, заявил Басурин
При обстреле Донецка "Градами" погибла женщина, заявил Басурин - РИА Новости, 04.03.2022
При обстреле Донецка "Градами" погибла женщина, заявил Басурин
В результате обстрелов Донецка реактивными системами "Град" 12 человек пострадали, одна женщина погибла, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:35
2022-03-04T09:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В результате обстрелов Донецка реактивными системами "Град" 12 человек пострадали, одна женщина погибла, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Очень сильно обстреливался Донецк, Горловка тоже, Докучаевск "Градами" ... В результате обстрелов у нас есть пострадавшие 12 человек, женщина погибла, трое детей различной степени тяжести получили ранения", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
09:35 04.03.2022
 
При обстреле Донецка "Градами" погибла женщина, заявил Басурин

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: при обстреле Донецка "Градами" погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В результате обстрелов Донецка реактивными системами "Град" 12 человек пострадали, одна женщина погибла, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Очень сильно обстреливался Донецк, Горловка тоже, Докучаевск "Градами" ... В результате обстрелов у нас есть пострадавшие 12 человек, женщина погибла, трое детей различной степени тяжести получили ранения", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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