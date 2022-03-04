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Председатель ОБСЕ приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине
Председатель ОБСЕ приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Председатель ОБСЕ приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:44
2022-03-04T10:45
в мире
владимир путин
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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине.Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели."Я приветствую договоренность о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из осажденных украинских городов", - написал Рау в Twitter."С большинством стран ОБСЕ я призывал к этому с самого начала конфликта", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/koridory-1776368287.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, обсе, вооруженные силы рф
10:44 04.03.2022 (обновлено: 10:45 04.03.2022)
 
Председатель ОБСЕ приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине

© РИА Новости / Валерий МельниковТанк на обочине дороги в Луганской народной республике
Танк на обочине дороги в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Танк на обочине дороги в Луганской народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине.
Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
"Я приветствую договоренность о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из осажденных украинских городов", - написал Рау в Twitter.
"С большинством стран ОБСЕ я призывал к этому с самого начала конфликта", - добавил он.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 21:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Слуцкий рассказал о договоренностях с Киевом по гуманитарным коридорам
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполе националисты задержали людей по пути к гуманитарному коридору
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияОБСЕВооруженные силы РФ
 
 
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