10:44 04.03.2022 (обновлено: 10:45 04.03.2022)
Председатель ОБСЕ приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине
Танк на обочине дороги в Луганской народной республике. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине.
Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.
I welcome an agreement to create humanitarian corridors for evacuation of civilians from besieged Ukrainian cities. With majority of OSCE countries, I have been calling for this since the conflict's outbreak. I asked Secretary-General @HelgaSchmid_SG to take appropriate actions— Zbigniew Rau (@RauZbigniew) March 4, 2022
"Я приветствую договоренность о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из осажденных украинских городов", - написал Рау в Twitter.
"С большинством стран ОБСЕ я призывал к этому с самого начала конфликта", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.