https://ria.ru/20220304/obse-1776434959.html

Председатель ОБСЕ приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине

Председатель ОБСЕ приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Председатель ОБСЕ приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:44

2022-03-04T10:44

2022-03-04T10:45

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ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине.Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели."Я приветствую договоренность о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из осажденных украинских городов", - написал Рау в Twitter."С большинством стран ОБСЕ я призывал к этому с самого начала конфликта", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/koridory-1776368287.html

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776255602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, обсе, вооруженные силы рф