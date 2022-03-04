08:25 04.03.2022 (обновлено: 11:04 04.03.2022)
Москалькова рассказала об обращениях украинцев, желающих приехать в Россию
Омбудсмен Москалькова: поступает много обращений от украинцев, желающих приехать в Россию
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Многие украинцы изъявляют желание приехать в Россию, но пока это невозможно из-за обстрелов со стороны отрядов ВСУ, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
"Ко мне поступает большое количество обращений от людей, которые хотели бы покинуть Украину и приехать на территорию России. Но, к сожалению, те коридоры, которые созданы усилиями российской стороны, не все являются безопасными. И люди сообщают о том, что на них совершаются нападения со стороны украинских отрядов, когда они по этим коридорам начинают двигаться", — рассказала Москалькова.
Также она отметила, что пока нет возможности проверить эту информацию.
По итогам второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Белоруссии, состоявшегося накануне, стороны договорились совместно обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зоны боев, доставки продуктов и лекарств.
Ранее в СПЧ также выразили опасения, что по ним могут выйти бойцы украинских нацбатальонов.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.