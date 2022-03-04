https://ria.ru/20220304/obrascheniya-1776414184.html

Москалькова рассказала об обращениях украинцев, желающих приехать в Россию

Москалькова рассказала об обращениях украинцев, желающих приехать в Россию - РИА Новости, 04.03.2022

Москалькова рассказала об обращениях украинцев, желающих приехать в Россию

Многие украинцы изъявляют желание приехать в Россию, но пока это невозможно из-за обстрелов со стороны отрядов ВСУ, заявила уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:25

2022-03-04T08:25

2022-03-04T11:04

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

татьяна москалькова

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Многие украинцы изъявляют желание приехать в Россию, но пока это невозможно из-за обстрелов со стороны отрядов ВСУ, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости."Ко мне поступает большое количество обращений от людей, которые хотели бы покинуть Украину и приехать на территорию России. Но, к сожалению, те коридоры, которые созданы усилиями российской стороны, не все являются безопасными. И люди сообщают о том, что на них совершаются нападения со стороны украинских отрядов, когда они по этим коридорам начинают двигаться", — рассказала Москалькова.Также она отметила, что пока нет возможности проверить эту информацию.По итогам второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Белоруссии, состоявшегося накануне, стороны договорились совместно обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зоны боев, доставки продуктов и лекарств.Ранее в СПЧ также выразили опасения, что по ним могут выйти бойцы украинских нацбатальонов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220304/donbass-1776414066.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, татьяна москалькова