МЧС ДНР развернуло модули для приема и обогрева беженцев из Мариуполя
МЧС ДНР развернуло несколько модулей для приема и обогрева беженцев из Мариуполя
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем
НОВОАЗОВСК (ДНР), 4 мар - РИА Новости. МЧС ДНР развернуло несколько модулей для приема и обогрева беженцев из Мариуполя, который блокирован силами республики, передает корреспондент РИА Новости.
Модули развернуты в одном из населенных пунктов на автодороге Мариуполь - Новоазовск, которая, по сообщению СМИ, была определена как гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году этот город с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил в эфире телеканала "Россия 1", что силы республики подходят к городу и он скоро будет блокирован.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.