https://ria.ru/20220304/obogrev-1776563933.html

МЧС ДНР развернуло модули для приема и обогрева беженцев из Мариуполя

МЧС ДНР развернуло модули для приема и обогрева беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 04.03.2022

МЧС ДНР развернуло модули для приема и обогрева беженцев из Мариуполя

МЧС ДНР развернуло несколько модулей для приема и обогрева беженцев из Мариуполя, который блокирован силами республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:21

2022-03-04T17:21

2022-03-04T17:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эдуард басурин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

мариуполь

украина

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НОВОАЗОВСК (ДНР), 4 мар - РИА Новости. МЧС ДНР развернуло несколько модулей для приема и обогрева беженцев из Мариуполя, который блокирован силами республики, передает корреспондент РИА Новости.Модули развернуты в одном из населенных пунктов на автодороге Мариуполь - Новоазовск, которая, по сообщению СМИ, была определена как гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя.На момент провозглашения ДНР в 2014 году этот город с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил в эфире телеканала "Россия 1", что силы республики подходят к городу и он скоро будет блокирован.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/mirnye-1776537967.html

донецкая народная республика

мариуполь

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очевидец об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками Очевидец рассказал РИА Новости, как украинские войска обстреливали дома в Мариуполе, чтобы обвинить Россию 2022-03-04T17:21 true PT1M03S

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Наталья Макарова

в мире, эдуард басурин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь, украина