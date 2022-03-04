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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/obogrev-1776563933.html
МЧС ДНР развернуло модули для приема и обогрева беженцев из Мариуполя
МЧС ДНР развернуло модули для приема и обогрева беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 04.03.2022
МЧС ДНР развернуло модули для приема и обогрева беженцев из Мариуполя
МЧС ДНР развернуло несколько модулей для приема и обогрева беженцев из Мариуполя, который блокирован силами республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:21
2022-03-04T17:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эдуард басурин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мариуполь
украина
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НОВОАЗОВСК (ДНР), 4 мар - РИА Новости. МЧС ДНР развернуло несколько модулей для приема и обогрева беженцев из Мариуполя, который блокирован силами республики, передает корреспондент РИА Новости.Модули развернуты в одном из населенных пунктов на автодороге Мариуполь - Новоазовск, которая, по сообщению СМИ, была определена как гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя.На момент провозглашения ДНР в 2014 году этот город с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил в эфире телеканала "Россия 1", что силы республики подходят к городу и он скоро будет блокирован.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/mirnye-1776537967.html
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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РИА Новости
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96
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60
353
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Очевидец об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками
Очевидец рассказал РИА Новости, как украинские войска обстреливали дома в Мариуполе, чтобы обвинить Россию
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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в мире, эдуард басурин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь, украина
17:21 04.03.2022
 
МЧС ДНР развернуло модули для приема и обогрева беженцев из Мариуполя

МЧС ДНР развернуло несколько модулей для приема и обогрева беженцев из Мариуполя

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем
Читать ria.ru в
НОВОАЗОВСК (ДНР), 4 мар - РИА Новости. МЧС ДНР развернуло несколько модулей для приема и обогрева беженцев из Мариуполя, который блокирован силами республики, передает корреспондент РИА Новости.
Модули развернуты в одном из населенных пунктов на автодороге Мариуполь - Новоазовск, которая, по сообщению СМИ, была определена как гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году этот город с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил в эфире телеканала "Россия 1", что силы республики подходят к городу и он скоро будет блокирован.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМариупольУкраина
 
 
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