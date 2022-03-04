https://ria.ru/20220304/obligatsii-1776510109.html

Минфин приостановит размещение народных облигаций

Минфин приостановит размещение народных облигаций - РИА Новости, 04.03.2022

Минфин приостановит размещение народных облигаций

Минфин РФ с 9 марта приостанавливает размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в связи с ухудшением условий заимствований; при этом все РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:38

2022-03-04T14:38

2022-03-04T14:50

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

общество

облигации

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минфин РФ с 9 марта приостанавливает размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в связи с ухудшением условий заимствований; при этом все обязательства по уже размещенным ОФЗ-н будут выполнены, банки-агенты продолжат их обслуживание и выкуп, говорится в сообщении министерства."Министерство финансов РФ информирует, что в связи с ухудшением условий осуществления заимствований РФ с 9 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления приостанавливается размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Банки-агенты не будут принимать от граждан заявки на приобретение данных облигаций", - сообщило министерство."При этом все принятые Минфином России обязательства по уже размещенным ОФЗ-н всех выпусков подлежат неукоснительному исполнению в полном объеме и в установленные сроки", - добавили в Минфине.В соответствии с условиями эмиссии и обращения ОФЗ-н, владельцы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости данных ценных бумаг при их погашении, купонного дохода в установленные для соответствующего выпуска сроки, а также право предъявить их к выкупу в любой день."Обслуживание, погашение и выкупы находящихся в обращении ОФЗ-н осуществляются банками-агентами в прежнем режиме", - сообщает Минфин.

https://ria.ru/20220304/tsb-1776477608.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

министерство финансов рф (минфин россии), россия, общество, облигации