https://ria.ru/20220304/obligatsii-1776510109.html
Минфин приостановит размещение народных облигаций
Минфин приостановит размещение народных облигаций - РИА Новости, 04.03.2022
Минфин приостановит размещение народных облигаций
Минфин РФ с 9 марта приостанавливает размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в связи с ухудшением условий заимствований; при этом все РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:38
2022-03-04T14:38
2022-03-04T14:50
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
общество
облигации
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минфин РФ с 9 марта приостанавливает размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в связи с ухудшением условий заимствований; при этом все обязательства по уже размещенным ОФЗ-н будут выполнены, банки-агенты продолжат их обслуживание и выкуп, говорится в сообщении министерства."Министерство финансов РФ информирует, что в связи с ухудшением условий осуществления заимствований РФ с 9 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления приостанавливается размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Банки-агенты не будут принимать от граждан заявки на приобретение данных облигаций", - сообщило министерство."При этом все принятые Минфином России обязательства по уже размещенным ОФЗ-н всех выпусков подлежат неукоснительному исполнению в полном объеме и в установленные сроки", - добавили в Минфине.В соответствии с условиями эмиссии и обращения ОФЗ-н, владельцы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости данных ценных бумаг при их погашении, купонного дохода в установленные для соответствующего выпуска сроки, а также право предъявить их к выкупу в любой день."Обслуживание, погашение и выкупы находящихся в обращении ОФЗ-н осуществляются банками-агентами в прежнем режиме", - сообщает Минфин.
https://ria.ru/20220304/tsb-1776477608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), россия, общество, облигации
14:38 04.03.2022 (обновлено: 14:50 04.03.2022)
Минфин приостановит размещение народных облигаций
Минфин приостановит размещение народных облигаций с 9 марта
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минфин РФ с 9 марта приостанавливает размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в связи с ухудшением условий заимствований; при этом все обязательства по уже размещенным ОФЗ-н будут выполнены, банки-агенты продолжат их обслуживание и выкуп, говорится в сообщении министерства.
"Министерство финансов РФ информирует, что в связи с ухудшением условий осуществления заимствований РФ с 9 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления приостанавливается размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Банки-агенты не будут принимать от граждан заявки на приобретение данных облигаций", - сообщило министерство.
"При этом все принятые Минфином России
обязательства по уже размещенным ОФЗ-н всех выпусков подлежат неукоснительному исполнению в полном объеме и в установленные сроки", - добавили в Минфине
.
В соответствии с условиями эмиссии и обращения ОФЗ-н, владельцы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости данных ценных бумаг при их погашении, купонного дохода в установленные для соответствующего выпуска сроки, а также право предъявить их к выкупу в любой день.
"Обслуживание, погашение и выкупы находящихся в обращении ОФЗ-н осуществляются банками-агентами в прежнем режиме", - сообщает Минфин.