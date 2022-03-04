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Минфин приостановит размещение народных облигаций
Минфин приостановит размещение народных облигаций - РИА Новости, 04.03.2022
Минфин приостановит размещение народных облигаций
Минфин РФ с 9 марта приостанавливает размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в связи с ухудшением условий заимствований; при этом все РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:38
2022-03-04T14:50
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
общество
облигации
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минфин РФ с 9 марта приостанавливает размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в связи с ухудшением условий заимствований; при этом все обязательства по уже размещенным ОФЗ-н будут выполнены, банки-агенты продолжат их обслуживание и выкуп, говорится в сообщении министерства."Министерство финансов РФ информирует, что в связи с ухудшением условий осуществления заимствований РФ с 9 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления приостанавливается размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Банки-агенты не будут принимать от граждан заявки на приобретение данных облигаций", - сообщило министерство."При этом все принятые Минфином России обязательства по уже размещенным ОФЗ-н всех выпусков подлежат неукоснительному исполнению в полном объеме и в установленные сроки", - добавили в Минфине.В соответствии с условиями эмиссии и обращения ОФЗ-н, владельцы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости данных ценных бумаг при их погашении, купонного дохода в установленные для соответствующего выпуска сроки, а также право предъявить их к выкупу в любой день."Обслуживание, погашение и выкупы находящихся в обращении ОФЗ-н осуществляются банками-агентами в прежнем режиме", - сообщает Минфин.
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министерство финансов рф (минфин россии), россия, общество, облигации
14:38 04.03.2022 (обновлено: 14:50 04.03.2022)
 
Минфин приостановит размещение народных облигаций

Минфин приостановит размещение народных облигаций с 9 марта

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов РФ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минфин РФ с 9 марта приостанавливает размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в связи с ухудшением условий заимствований; при этом все обязательства по уже размещенным ОФЗ-н будут выполнены, банки-агенты продолжат их обслуживание и выкуп, говорится в сообщении министерства.
"Министерство финансов РФ информирует, что в связи с ухудшением условий осуществления заимствований РФ с 9 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления приостанавливается размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Банки-агенты не будут принимать от граждан заявки на приобретение данных облигаций", - сообщило министерство.
"При этом все принятые Минфином России обязательства по уже размещенным ОФЗ-н всех выпусков подлежат неукоснительному исполнению в полном объеме и в установленные сроки", - добавили в Минфине.
В соответствии с условиями эмиссии и обращения ОФЗ-н, владельцы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости данных ценных бумаг при их погашении, купонного дохода в установленные для соответствующего выпуска сроки, а также право предъявить их к выкупу в любой день.
"Обслуживание, погашение и выкупы находящихся в обращении ОФЗ-н осуществляются банками-агентами в прежнем режиме", - сообщает Минфин.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:03
Госдума дала ЦБ право приостанавливать операции банков на срок до полугода
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)РоссияОбществоОблигации
 
 
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