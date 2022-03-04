https://ria.ru/20220304/oae-1776491408.html
В ОАЭ задержали самолет "Уральских авиалиний"
В ОАЭ задержали самолет "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 04.03.2022
В ОАЭ задержали самолет "Уральских авиалиний"
Самолет авиакомпании "Уральских авиалиний", прилетевший из Красноярска в Дубай (ОАЭ), задержан для проверки документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:52
2022-03-04T13:52
2022-03-04T14:23
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральских авиалиний", прилетевший из Красноярска в Дубай (ОАЭ), задержан для проверки документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика"Борт задержали, не арестовали. Сейчас проверяются документы. Мы взаимодействуем с авиавластями Объединенных Арабских Эмиратов", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, оаэ, дубай, красноярск, в мире, уральские авиалинии, новости - туризм
13:52 04.03.2022 (обновлено: 14:23 04.03.2022)
В ОАЭ задержали самолет "Уральских авиалиний"
Борт "Уральских авиалиний" задержали в ОАЭ для проверки документов