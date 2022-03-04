https://ria.ru/20220304/oae-1776491408.html

В ОАЭ задержали самолет "Уральских авиалиний"

В ОАЭ задержали самолет "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 04.03.2022

В ОАЭ задержали самолет "Уральских авиалиний"

Самолет авиакомпании "Уральских авиалиний", прилетевший из Красноярска в Дубай (ОАЭ), задержан для проверки документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:52

2022-03-04T13:52

2022-03-04T14:23

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральских авиалиний", прилетевший из Красноярска в Дубай (ОАЭ), задержан для проверки документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика"Борт задержали, не арестовали. Сейчас проверяются документы. Мы взаимодействуем с авиавластями Объединенных Арабских Эмиратов", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html

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Владимир Лаврентьев

россия, оаэ, дубай, красноярск, в мире, уральские авиалинии, новости - туризм