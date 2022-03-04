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Международный союз нотариата приостановил членство России и Белоруссии
Международный союз нотариата приостановил членство России и Белоруссии - РИА Новости, 04.03.2022
Международный союз нотариата приостановил членство России и Белоруссии
По инициативе Литвы бессрочно останавливается членство России и Белоруссии в неправительственной организации "Международный союз нотариата", говорится в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:08
2022-03-04T18:08
в мире
владимир путин
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нотариусы
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. По инициативе Литвы бессрочно останавливается членство России и Белоруссии в неправительственной организации "Международный союз нотариата", говорится в заявлении Нотариальной палаты Литвы."По инициативе Нотариальной палаты Литвы из-за агрессии России и Белоруссии против Украины на неограниченное время останавливается членство нотариатов России и Белоруссии в Международном союзе нотариата (UINL)", - говорится в заявлении.Как отмечает организация, заявление Литвы поддержали нотариаты Эстонии, Латвии, Германии и других стран. Международный союз нотариата до недавнего времени объединял нотариаты 91 государства."После приостановки членства РФ и Белоруссии в UINL эти страны лишатся права участвовать в заседаниях, лишатся доступа к постоянно проходящим обменам профессиональными компетенциями, международным конференциям, семинарам, источникам юридической мысли", - говорится в заявлении.Ранее на неделе по инициативе Нотариальной палаты Литвы совет нотариатов Евросоюза, куда входят представители 22 стран-членов ЕС, единогласно принят нотариат Украины на правах члена-наблюдателя.&nbsp;Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220304/sotrudnichestvo-1776482829.html
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776503489.html
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в мире, владимир путин, россия, литва, белоруссия, евросоюз, нотариусы, украина
18:08 04.03.2022
 
Международный союз нотариата приостановил членство России и Белоруссии

Международный союз нотариата приостановил членство России и Белоруссии по инициативе Литвы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетитель у входа в московскую нотариальную контору
Посетитель у входа в московскую нотариальную контору - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетитель у входа в московскую нотариальную контору
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. По инициативе Литвы бессрочно останавливается членство России и Белоруссии в неправительственной организации "Международный союз нотариата", говорится в заявлении Нотариальной палаты Литвы.
"По инициативе Нотариальной палаты Литвы из-за агрессии России и Белоруссии против Украины на неограниченное время останавливается членство нотариатов России и Белоруссии в Международном союзе нотариата (UINL)", - говорится в заявлении.
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Как отмечает организация, заявление Литвы поддержали нотариаты Эстонии, Латвии, Германии и других стран. Международный союз нотариата до недавнего времени объединял нотариаты 91 государства.
"После приостановки членства РФ и Белоруссии в UINL эти страны лишатся права участвовать в заседаниях, лишатся доступа к постоянно проходящим обменам профессиональными компетенциями, международным конференциям, семинарам, источникам юридической мысли", - говорится в заявлении.
Ранее на неделе по инициативе Нотариальной палаты Литвы совет нотариатов Евросоюза, куда входят представители 22 стран-членов ЕС, единогласно принят нотариат Украины на правах члена-наблюдателя. 
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
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