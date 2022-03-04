https://ria.ru/20220304/norvegiya-1776431414.html

Норвегия замораживает сотрудничество с Россией в сфере науки и образования

Норвегия замораживает сотрудничество с Россией в сфере науки и образования - РИА Новости, 04.03.2022

Норвегия замораживает сотрудничество с Россией в сфере науки и образования

Власти Норвегии приняли решение приостановить научно-образовательное сотрудничество с Россией в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:33

2022-03-04T10:33

2022-03-04T10:53

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вооруженные силы рф

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МУРМАНСК, 4 мар – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение приостановить научно-образовательное сотрудничество с Россией в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении правительства страны."Мы приостанавливаем любой диалог с российскими властями, и все соглашения между норвежскими и российскими научно-исследовательскими и образовательными учреждениями должны быть приостановлены", — приводятся в сообщении слова министра науки и высшего образования Улы Бортена Муэ.Отмечается, что приостанавливаются программы сотрудничества министерств и ведомств, действие соглашений в сфере науки и образования, все соглашения между российскими и норвежскими организациями и институтами. Учреждения могут принять решение о сохранении соглашений, но в каждом отдельном случае необходимо проводить тщательную оценку."Соглашения и сотрудничество в области ядерной безопасности и управления рыболовством и ресурсами пока будут продолжаться, как и прежде", - отметили в ведомстве.В то же время в Норвегии считают желательным, чтобы исследователи могли продолжать контактировать друг с другом через национальные границы (так называемое сотрудничество между исследователями). Норвегия также рассмотрит необходимость дальнейшего ужесточения и, в частности, будет внимательно следить за дискуссиями в Брюсселе о возможности российского участия в программах Erasmus+ и Horizon Europe."Мы хотим, чтобы санкции были максимально направлены на российские власти, а не на гражданское общество. Научный мир может стать важным противовесом властям и в России. Вот почему мы даем норвежским университетам, колледжам и научно-исследовательским институтам небольшую возможность для продолжения сотрудничества, для которого есть профессиональная основа", — пояснил министр.Правительство также работает над тем, чтобы помочь украинским и российским студентам, которые находятся в Норвегии. Министерство образования обратилось к университетам и колледжам с просьбой сообщить о конкретных проблемах, с которыми сталкиваются эти студенты или которые, по их мнению, возникнут в будущем."Мы позаботимся о студентах из Украины и России. Они не несут ответственности за то, что делает власть в России. Украинские студенты, очевидно, не могут сейчас вернуться домой, а россияне могут лишиться доступа к своим банковским счетам в родной стране и вообще остаться без финансовых средств из-за санкций. Если им будет нужна помощь, они ее получат", — подчеркнул министр.Минюст уже уточнил, что все украинские студенты в Норвегии на данный момент освобождены от обязанности возвращения, если срок их вида на жительство подходит к концу. Поэтому пока они могут оставаться в Норвегии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, норвегия, россия, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф