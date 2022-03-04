https://ria.ru/20220304/neft-1776580453.html

США расширили меры экспортного контроля против нефтяного сектора России

США расширили меры экспортного контроля против нефтяного сектора России - РИА Новости, 04.03.2022

США расширили меры экспортного контроля против нефтяного сектора России

США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора РФ из-за спецоперации России на Украине, сообщило министерство торговли США РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:16

2022-03-04T18:16

2022-03-04T18:41

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора РФ из-за спецоперации России на Украине, сообщило министерство торговли США в пятницу."Новые меры касаются усиления экспортного контроля нефтяного сектора России и затрагивают 91 предприятие, которое поддерживает военную деятельность России", - говорится в опубликованном Минторгом документе. Меры вводятся в связи с российской операцией на Украине, сообщают в ведомстве."Эти действия еще больше ограничат доступ к американской продукции, программному обеспечению и технологиям в рамках усилий по снижению возможности получения Россией продукции, необходимой для реализации ее военной агрессии", - говорится в документе, в нем подчеркивается, что "деятельность этих компаний противоречит интересам внешней политики или национальной безопасности США".В числе попавших под ограничения компаний 81 зарегистрирована в России, остальные - в Белизе, Эстонии, Латвии, Казахстане, Сингапуре, Испании и Великобритании, сообщил американский Минторг. В числе попавших под ограничения предприятий холдинг "Российские космические системы", Амурский и другие судостроительные заводы и компании, ряд российских НИИ и другие предприятия.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776550340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, минторг сша, в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, санкции, украина, донбасс