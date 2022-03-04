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США расширили меры экспортного контроля против нефтяного сектора России
США расширили меры экспортного контроля против нефтяного сектора России - РИА Новости, 04.03.2022
США расширили меры экспортного контроля против нефтяного сектора России
США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора РФ из-за спецоперации России на Украине, сообщило министерство торговли США РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:16
2022-03-04T18:41
экономика
сша
минторг сша
в мире
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора РФ из-за спецоперации России на Украине, сообщило министерство торговли США в пятницу."Новые меры касаются усиления экспортного контроля нефтяного сектора России и затрагивают 91 предприятие, которое поддерживает военную деятельность России", - говорится в опубликованном Минторгом документе. Меры вводятся в связи с российской операцией на Украине, сообщают в ведомстве."Эти действия еще больше ограничат доступ к американской продукции, программному обеспечению и технологиям в рамках усилий по снижению возможности получения Россией продукции, необходимой для реализации ее военной агрессии", - говорится в документе, в нем подчеркивается, что "деятельность этих компаний противоречит интересам внешней политики или национальной безопасности США".В числе попавших под ограничения компаний 81 зарегистрирована в России, остальные - в Белизе, Эстонии, Латвии, Казахстане, Сингапуре, Испании и Великобритании, сообщил американский Минторг. В числе попавших под ограничения предприятий холдинг "Российские космические системы", Амурский и другие судостроительные заводы и компании, ряд российских НИИ и другие предприятия.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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экономика, сша, минторг сша, в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, санкции, украина, донбасс
18:16 04.03.2022 (обновлено: 18:41 04.03.2022)
 
США расширили меры экспортного контроля против нефтяного сектора России

США расширили меры экспортного контроля против 91 организации нефтяного сектора России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора РФ из-за спецоперации России на Украине, сообщило министерство торговли США в пятницу.
"Новые меры касаются усиления экспортного контроля нефтяного сектора России и затрагивают 91 предприятие, которое поддерживает военную деятельность России", - говорится в опубликованном Минторгом документе. Меры вводятся в связи с российской операцией на Украине, сообщают в ведомстве.
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4 марта, 16:29
СМИ: в ЕС рассмотрят возможность ограничить доступ России к финансам в МВФ
"Эти действия еще больше ограничат доступ к американской продукции, программному обеспечению и технологиям в рамках усилий по снижению возможности получения Россией продукции, необходимой для реализации ее военной агрессии", - говорится в документе, в нем подчеркивается, что "деятельность этих компаний противоречит интересам внешней политики или национальной безопасности США".
В числе попавших под ограничения компаний 81 зарегистрирована в России, остальные - в Белизе, Эстонии, Латвии, Казахстане, Сингапуре, Испании и Великобритании, сообщил американский Минторг. В числе попавших под ограничения предприятий холдинг "Российские космические системы", Амурский и другие судостроительные заводы и компании, ряд российских НИИ и другие предприятия.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 18:17
ЕС должен закрыть России "все лазейки" по обходу санкций, заявил МИД ФРГ
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Указатель на Wall Street в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:13
Крупнейшие американские банки бросились скупать российские ценные бумаги
 
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