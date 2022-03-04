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Туризм
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Черногория закрыла небо для российских самолетов
Черногория закрыла небо для российских самолетов - РИА Новости, 04.03.2022
Черногория закрыла небо для российских самолетов
Власти Черногории запретили вхождение в воздушное пространство страны всем российским самолетам, сообщило Радио и телевидение Черногории. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:44
2022-03-04T19:23
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БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Власти Черногории запретили вхождение в воздушное пространство страны всем российским самолетам, сообщило Радио и телевидение Черногории.Глава МИД Черногории Джордже Радулович участвовал в пятницу во встрече глав МИД стран НАТО, на которой выразил полную поддержку всем мерам НАТО и ЕС в связи с операцией РФ на Украине."Воздушное пространство Черногории закрыто для всех самолетов решением Агентства гражданской авиации", - сообщило ТВ. Отмечается, что решение поддержало и министерство капитальных инвестиций страны.Ранее МИД страны сообщил, что Черногория запустила процесс решения по закрытию воздушного пространства для российских самолетов в рамках поддержки санкций ЕС в отношении России. Вместе с тем, власти страны заявили 1 марта, что планируют организовать гуманитарный "вывозной" рейс для своих граждан из РФ бортом национальной авиакомпании To Montegro. МИД страны указал, что возможность такого перелета будет обсуждаться с российской стороной.Авиасообщение РФ и Черногории не было восстановлено после начала пандемии COVID-19. Минэкономразвития Черногории сообщило в июле 2021 года, что граждане РФ впервые с момента получения Черногорией независимости в 2006 году не оказались среди лидеров по числу прибывших в страну туристов. Согласно опубликованным в мае данным центробанка Черногории, число российских туристов с 60 тысяч в 2006 году выросло до максимальных 380 тысяч в 2019, что сделало РФ с 15,3% вторым рынком после Сербии с 16,1% от общего числа отдыхавших.
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черногория, в мире, россия, украина, мид черногории, нато, европа, туризм, новости - туризм, санкции, санкции в отношении россии
18:44 04.03.2022 (обновлено: 19:23 04.03.2022)
 
Черногория закрыла небо для российских самолетов

Власти Черногории закрыли воздушное пространство страны для российских самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Власти Черногории запретили вхождение в воздушное пространство страны всем российским самолетам, сообщило Радио и телевидение Черногории.
Глава МИД Черногории Джордже Радулович участвовал в пятницу во встрече глав МИД стран НАТО, на которой выразил полную поддержку всем мерам НАТО и ЕС в связи с операцией РФ на Украине.
"Воздушное пространство Черногории закрыто для всех самолетов решением Агентства гражданской авиации", - сообщило ТВ. Отмечается, что решение поддержало и министерство капитальных инвестиций страны.
Ранее МИД страны сообщил, что Черногория запустила процесс решения по закрытию воздушного пространства для российских самолетов в рамках поддержки санкций ЕС в отношении России. Вместе с тем, власти страны заявили 1 марта, что планируют организовать гуманитарный "вывозной" рейс для своих граждан из РФ бортом национальной авиакомпании To Montegro. МИД страны указал, что возможность такого перелета будет обсуждаться с российской стороной.
Авиасообщение РФ и Черногории не было восстановлено после начала пандемии COVID-19. Минэкономразвития Черногории сообщило в июле 2021 года, что граждане РФ впервые с момента получения Черногорией независимости в 2006 году не оказались среди лидеров по числу прибывших в страну туристов. Согласно опубликованным в мае данным центробанка Черногории, число российских туристов с 60 тысяч в 2006 году выросло до максимальных 380 тысяч в 2019, что сделало РФ с 15,3% вторым рынком после Сербии с 16,1% от общего числа отдыхавших.
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