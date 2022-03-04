https://ria.ru/20220304/nebo-1776586425.html

Черногория закрыла небо для российских самолетов

Черногория закрыла небо для российских самолетов - РИА Новости, 04.03.2022

Черногория закрыла небо для российских самолетов

Власти Черногории запретили вхождение в воздушное пространство страны всем российским самолетам, сообщило Радио и телевидение Черногории. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:44

2022-03-04T18:44

2022-03-04T19:23

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БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Власти Черногории запретили вхождение в воздушное пространство страны всем российским самолетам, сообщило Радио и телевидение Черногории.Глава МИД Черногории Джордже Радулович участвовал в пятницу во встрече глав МИД стран НАТО, на которой выразил полную поддержку всем мерам НАТО и ЕС в связи с операцией РФ на Украине."Воздушное пространство Черногории закрыто для всех самолетов решением Агентства гражданской авиации", - сообщило ТВ. Отмечается, что решение поддержало и министерство капитальных инвестиций страны.Ранее МИД страны сообщил, что Черногория запустила процесс решения по закрытию воздушного пространства для российских самолетов в рамках поддержки санкций ЕС в отношении России. Вместе с тем, власти страны заявили 1 марта, что планируют организовать гуманитарный "вывозной" рейс для своих граждан из РФ бортом национальной авиакомпании To Montegro. МИД страны указал, что возможность такого перелета будет обсуждаться с российской стороной.Авиасообщение РФ и Черногории не было восстановлено после начала пандемии COVID-19. Минэкономразвития Черногории сообщило в июле 2021 года, что граждане РФ впервые с момента получения Черногорией независимости в 2006 году не оказались среди лидеров по числу прибывших в страну туристов. Согласно опубликованным в мае данным центробанка Черногории, число российских туристов с 60 тысяч в 2006 году выросло до максимальных 380 тысяч в 2019, что сделало РФ с 15,3% вторым рынком после Сербии с 16,1% от общего числа отдыхавших.

https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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