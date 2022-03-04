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Небензя опроверг заявления об обстреле российскими военными Запорожской АЭС

Небензя опроверг заявления об обстреле российскими военными Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022

Небензя опроверг заявления об обстреле российскими военными Запорожской АЭС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ложью заявления о том, что российские военные атаковали Запорожскую АЭС. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:50

2022-03-04T20:50

2022-03-04T20:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

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украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ООН, 4 мар - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ложью заявления о том, что российские военные атаковали Запорожскую АЭС."Сегодня мы слышали очередную ложь о том, что российские войска атаковали Запорожскую АЭС. Это все часть беспрецедентной кампании лжи и дезинформации против России. Вы пытаетесь представить дело так, что Запорожская АЭС якобы подверглась обстрелу российскими военными и там возник пожар. Эти заявления не соответствуют действительности", - сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН."Цель как раз в том, чтобы не допустить использование украинскими националистическими или иными террористическими формированиями сложившейся обстановки для организации ядерной провокации, обеспечить безопасность станции, а также не допустить перебоев поставок электроэнергии населению Украины и европейским потребителям", - подчеркнул он.По данным Минобороны России, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, игорь конашенков, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс, совет безопасности оон