19:17 04.03.2022 (обновлено: 19:53 04.03.2022)
Кадыров пригрозил украинским националистам за убийство мирных жителей
Глава Чечни Кадыров пригрозил националистам за убийство мирных жителей на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 4 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram заявил, что чеченские бойцы готовы покарать украинских "шайтанов" и "нациков" за убийство мирных людей.
"Уважаемые украинские военные и шайтаны из националистических батальонов. Мы уже здесь! Вы слышали приказ нашего Верховного главнокомандующего покарать тех, кто убивал мирных людей в Донбассе, Одессе? И мы это сделаем. У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных - тех, кто давал присягу народу Украины", - написал Кадыров.
Он призвал украинских военных уйти домой, поскольку "скоро все закончится, и мы будем жить в дружбе, как раньше". "Не мешайте нам. Мы не остановимся." - отметил глава Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, отмечал он.