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Кадыров пригрозил украинским националистам за убийство мирных жителей
Кадыров пригрозил украинским националистам за убийство мирных жителей - РИА Новости, 04.03.2022
Кадыров пригрозил украинским националистам за убийство мирных жителей
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram заявил, что чеченские бойцы готовы покарать украинских "шайтанов" и "нациков" за убийство мирных людей. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:17
2022-03-04T19:53
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
одесса
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ГРОЗНЫЙ, 4 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram заявил, что чеченские бойцы готовы покарать украинских "шайтанов" и "нациков" за убийство мирных людей."Уважаемые украинские военные и шайтаны из националистических батальонов. Мы уже здесь! Вы слышали приказ нашего Верховного главнокомандующего покарать тех, кто убивал мирных людей в Донбассе, Одессе? И мы это сделаем. У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных - тех, кто давал присягу народу Украины", - написал Кадыров.Он призвал украинских военных уйти домой, поскольку "скоро все закончится, и мы будем жить в дружбе, как раньше". "Не мешайте нам. Мы не остановимся." - отметил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, отмечал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, одесса
19:17 04.03.2022 (обновлено: 19:53 04.03.2022)
 
Кадыров пригрозил украинским националистам за убийство мирных жителей

Глава Чечни Кадыров пригрозил националистам за убийство мирных жителей на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 4 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram заявил, что чеченские бойцы готовы покарать украинских "шайтанов" и "нациков" за убийство мирных людей.
"Уважаемые украинские военные и шайтаны из националистических батальонов. Мы уже здесь! Вы слышали приказ нашего Верховного главнокомандующего покарать тех, кто убивал мирных людей в Донбассе, Одессе? И мы это сделаем. У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных - тех, кто давал присягу народу Украины", - написал Кадыров.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 19:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин назвал неонацистов основной опасностью на Украине
Он призвал украинских военных уйти домой, поскольку "скоро все закончится, и мы будем жить в дружбе, как раньше". "Не мешайте нам. Мы не остановимся." - отметил глава Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, отмечал он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияОдесса
 
 
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