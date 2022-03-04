https://ria.ru/20220304/natsionalisty-1776592965.html

Кадыров пригрозил украинским националистам за убийство мирных жителей

Кадыров пригрозил украинским националистам за убийство мирных жителей - РИА Новости, 04.03.2022

Кадыров пригрозил украинским националистам за убийство мирных жителей

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram заявил, что чеченские бойцы готовы покарать украинских "шайтанов" и "нациков" за убийство мирных людей. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T19:17

2022-03-04T19:17

2022-03-04T19:53

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ГРОЗНЫЙ, 4 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram заявил, что чеченские бойцы готовы покарать украинских "шайтанов" и "нациков" за убийство мирных людей."Уважаемые украинские военные и шайтаны из националистических батальонов. Мы уже здесь! Вы слышали приказ нашего Верховного главнокомандующего покарать тех, кто убивал мирных людей в Донбассе, Одессе? И мы это сделаем. У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных - тех, кто давал присягу народу Украины", - написал Кадыров.Он призвал украинских военных уйти домой, поскольку "скоро все закончится, и мы будем жить в дружбе, как раньше". "Не мешайте нам. Мы не остановимся." - отметил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, отмечал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, одесса