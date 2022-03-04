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НАТО сохраняет дверь для диалога с Россией открытой, заявил Блинкен

НАТО сохраняет дверь для диалога с Россией открытой, заявил Блинкен - РИА Новости, 04.03.2022

НАТО сохраняет дверь для диалога с Россией открытой, заявил Блинкен

НАТО оставляет открытой дверь для диалога с Россией, одновременно продолжая поддерживать Украину, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:18

2022-03-04T22:18

2022-03-04T22:46

обострение ситуации в днр и лнр

нато

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энтони блинкен

дмитрий песков

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. НАТО оставляет открытой дверь для диалога с Россией, одновременно продолжая поддерживать Украину, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы будем оставлять открытой дверь для диалога и дипломатии с Россией", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. Он добавил, что альянс не ищет военной конфронтации с Москвой, однако твердо привержен защите "каждого дюйма" своей территории.Вместе с тем госсекретарь США подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать "в предстоящие дни и недели" помощь Украине, в том числе на гуманитарном направлении.Россия рано утром 24 февраля начала военную операцию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны и Россия готовилась к ним заблаговременно.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

нато, в мире, россия, энтони блинкен, дмитрий песков, владимир путин, сша, москва, сбербанк россии, втб, евросоюз