https://ria.ru/20220304/nato-1776617881.html
НАТО сохраняет дверь для диалога с Россией открытой, заявил Блинкен
НАТО сохраняет дверь для диалога с Россией открытой, заявил Блинкен - РИА Новости, 04.03.2022
НАТО сохраняет дверь для диалога с Россией открытой, заявил Блинкен
НАТО оставляет открытой дверь для диалога с Россией, одновременно продолжая поддерживать Украину, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T22:18
2022-03-04T22:18
2022-03-04T22:46
обострение ситуации в днр и лнр
нато
в мире
россия
энтони блинкен
дмитрий песков
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915736_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_48b0db8cbd10beaeb3cf51106bd1bd94.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. НАТО оставляет открытой дверь для диалога с Россией, одновременно продолжая поддерживать Украину, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы будем оставлять открытой дверь для диалога и дипломатии с Россией", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. Он добавил, что альянс не ищет военной конфронтации с Москвой, однако твердо привержен защите "каждого дюйма" своей территории.Вместе с тем госсекретарь США подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать "в предстоящие дни и недели" помощь Украине, в том числе на гуманитарном направлении.Россия рано утром 24 февраля начала военную операцию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны и Россия готовилась к ним заблаговременно.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/razvedka-1776585625.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915736_380:0:3109:2047_1920x0_80_0_0_b227d9cd2feb94ffbe08937d015636b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, россия, энтони блинкен, дмитрий песков, владимир путин, сша, москва, сбербанк россии, втб, евросоюз
22:18 04.03.2022 (обновлено: 22:46 04.03.2022)
НАТО сохраняет дверь для диалога с Россией открытой, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен заявил, что НАТО сохраняет дверь для диалога с Россией открытой